Maduro amenaza con prohibir a las principales fuerzas de la oposición concurrir a las presidenciales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, amenazó este domingo, durante la celebración de las elecciones municipales, con prohibir a las principales fuerzas de la oposición concurrir a las presidenciales de 2018. "Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones, no puede participar más", aseguró en una comparecencia, aludiendo a las organizaciones lideradas por Henry Ramos Allup, Leopoldo López y Henrique Capriles.

Este 2017 ha sido para Venezuela uno de los años más sombríos de su historia reciente. Lo ha sido para las formaciones críticas con el régimen, que por las maniobras del chavismo pasaron de controlar el Parlamento a quedar prácticamente fuera de juego en el terreno institucional. Y lo ha sido para el aparato bolivariano, que para hacer frente a cuatro meses de protestas emprendió una deriva que culminó con la votación el pasado 30 de julio de una Asamblea Nacional, encargada de redactar la nueva Constitución y elegida con unas reglas del juego favorables al Gobierno.

Desde esa fecha se han celebrado tres comicios en el país sudamericano. Las fuerzas opositoras rechazaron los primeros para no caer en la trampa del oficialismo. Participaron en los segundos, las regionales de octubre, denunciando falta de garantías y fraude en el proceso. Y llamaron, en su mayoría, a boicotear las municipales de este domingo, que abren la puerta a un poder casi absoluto de Maduro.

El sucesor de Hugo Chávez aprovechó esta circunstancia para amenazar a sus principales adversarios con echarles del sistema político e impedirles participar en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2018. Sus palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, dibujan un horizonte autoritario en el que resultaría muy difícil cualquier intento de diálogo. El mandatario agitó, una vez más, el fantasma del enemigo exterior al referirse a la Administración de Donald Trump y uno de los dirigentes de la oposición, Ramos Allup, de Acción Democrática (AD).

“Por el norte ya decidieron quién es su candidato presidencial y no es Ramos Allup”, dijo Maduro. “No te vistas que no vas, Ramos Allup. Listo. Te utilizaron hasta que pudieron. No das más, Ramos Allup, no das más, compadre, a pesar de que en todas las encuestas Acción Democrática es el principal partido de la oposición venezolana, muy lejos del PSUV”. “Los demás partidos, Voluntad Popular y Primero Justicia han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente”, prosiguió antes de formular su amenaza. “Porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones, no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido constitucional y legalmente, y yo como jefe de Estado de un poder constituido los apoyo. No podrán participar, desaparecerán del mapa político”, zanjó.

La intimidación de Maduro puede tener consecuencias aciagas, puesto que de consumarse afectaría a las tres principales fuerzas de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, golpearía a las organizaciones de Ramos Allup, López y Capriles y, sobre todo, convertiría la celebración de las elecciones presidenciales en una mera formalidad para que el chavismo se perpetúe en el poder. “Nosotros tomamos el camino electoral, pacífico, democrático y constitucional un 19 de abril de 1997”, afirmó el dirigente chavista en referencia al primer paso dado por Chávez para concurrir a las elecciones del año siguiente, “y por ahí nos vamos a mantener por las décadas y los siglos que estén por venir”.