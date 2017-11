El peligro ante otra erupción del volcán Agung en Bali obliga a evacuar a 100.000 personas

Volcán Agung en Bali

El peligro de erupción del volcán del monte Agung, en la isla indonesia de Bali, ha provocado el cierre del aeropuerto internacional de Lombok este domingo y la evacuación de 40.000 personas, aunque las autoridades quieren elevar esta cifra a 100.000, equivalente al número de residentes en un radio de diez kilómetros desde el volcán. 26 aerolíneas han cancelado desde el sábado sus operaciones desde Bali.

El Centro de Mitigación de Peligros Vulcanológicos y Geológicos (PVMBG), dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, indicó que la columna de ceniza asciende a más de 6.140 metros de altura, según la agencia estatal indonesia de noticias, Antara. Según este organismo, "se pueden escuchar explosiones débiles a 12 kilómetros de distancia" y las llamas se pueden ver durante la noche, algo que indica "que una potencial erupción prodría producirse en cualquier momento".

"Ante la posibilidad de un riesgo inminente de desastre, se ha elevado el nivel de alerta en el monte Agung", ha informado el centro de mitigación de peligros vulcanológicos, que ha pedido a los residentes que evacuen la zona, según la agencia británica de noticias Reuters. Por el momento han dejado sus casas 40.000 personas, aunque todavía quedan muchas por hacerlo.

"Pedimos a la gente en la zona de peligro que evacue inmediatamente porque existe el potencial de una erupción mayor", ha dicho Sutopo, portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB). "No todos los residentes han evacuado. Hay algunos (que no lo han hecho) debido a que sus animales no han sido evacuados. Hay algunos que piensan que están a salvo", ha subrayado, agregando que las autoridades intentan persuadirles para que lo hagan y adelantando que podrían tener que recurrir a la fuerza.

El martes el volcán expulsó una nube de vapor negro de 700 metros en la primera erupción de tipo no magmático desde las erupciones de 1963 y 1964. En ese período, las erupciones duraron casi un año y causaron mas de 1.100 muertos.

Bali es el principal destino turístico de Indonesia con una afluencia mensual de unos 200.000 turistas extranjeros, según datos oficiales. El archipiélago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.