EE UU amenaza con el cierre de la oficina diplomática palestina en Washington

Las posibilidades de un acuerdo en el conflicto israelí-palestino impulsado por la mediación del Gobierno de Donald Trump se redujeron drásticamente este fin de semana. La Casa Blanca amenazó con cerrar la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington y las autoridades palestinas advirtieron de que la medida supondría la ruptura de la relación bilateral. Trump mostró al llegar a la presidencia una cercanía a Israel mucho mayor que la de su antecesor, Barack Obama, aunque luego fue moderando su postura. El proyecto de lograr la paz en Oriente Medio, que le ha encomendado a su yerno, el treintañero Jared Kushner, está lejos.

El Departamento de Estado de EE UU ha advertido de que una legislación aprobada por el Congreso podía impedirle renovar la autorización de esta oficina diplomática ubicada en la capital estadounidense si sus líderes reclaman que la Corte Penal Internacional procese a los israelíes por crímenes contra los palestinos. Y el pasado septiembre, en plena asamblea general de Naciones Unidas, el líder palestino, Mahmud Abbas, reclamó al tribunal que abriera la investigación para juzgar a las autoridades del país hebreo.

El secretario general de OLP, Saeb Erekat, que además es el jefe negociador, advirtió de que el cierre de la oficina llevaría a la suspensión de las relaciones con EE UU. "Si cierran la misión [diplomática], suspenderemos todas las comunicaciones con esta Administración norteamericana", declaró Erekat en un mensaje de vídeo difundido en Twitter. Erekat consideró "muy desafortunada” lo que consideró una “presión política a la que ha sucumbido la Administración americana por parte del Gobierno Netanyahu, en un momento en el que intentamos alcanzar un acuerdo definitivo". "Esos pasos puede socavar todo el proceso de paz", recalcó, según las declaraciones recogidas por France Presse.

Washington espera algún movimiento por parte de los palestinos. Fuentes del Departamento de Estado citadas por la prensa estadounidense dejaron claro que el cierre de la misión puede revertirse en el plazo de 90 días, según marca la ley, si los palestinos comienzan “negociaciones serias y directas” con Israel. La Administración de Trump sostiene que esta medida no supone ninguna suspensión de contacto ni tiene por qué entorpecer el objetivo del proceso de paz, pero el Gobierno de Abbas ha dejado que no pasará por alto lo que ve como una afrenta en toda regla.

Estados Unidos no reconoce el estado palestino, pero en 1994 permitió la apertura de esta oficina de la OLP, la organización política que representa a los palestinos, con el fin de facilitar el diálogo. En 2011, Obama tomó la controvertida decisión de dejarles ondear la bandera en el edificio. El departamento que dirige Rex Tillerson no ha precisado si la no renovación del permiso significará el desalojo del edificio y la suspensión de toda actividad o si solo se trata del cierre de la misión al público.

Trump se ha comprometido en varias ocasiones a hacer todo lo posible para lograr la paz en Oriente Medio, pero no hay una hoja de ruta clara no una confianza en el proceso. En la campaña electoral, el republicano se significó con una promesa electoral muy polémica, el traslado de la embajada de EE UU de Tel Aviv a Jerusalén, lo que implica el reconocimiento de la ciudad como capital israelí, cuando se trata de un territorio disputado. El pasado junio, tras seis meses en la Casa Blanca, rectificó con el fin de favorecer las negociaciones. Y en su primera reunión con el primer ministro israelí en Washington, se marcó distancias con la llamada solución de los dos estados, es decir, con la creación de un estado palestino. "Un Estado o dos Estados. Aceptaré lo que acuerden", dijo. En su viaje por Oriente Medio, en mayo, se mostró más cercano con Abbas. “He tenido un encuentro con el presidente palestino Abbas y puedo decir que está listo para la paz. Tras una reunión con mi buen amigo Benjamín, también puedo decir que tiende la mano a la paz. Pero hacer la paz no será fácil”, apuntó.