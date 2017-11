La mayoría de australianos apoya que se legalice el matrimonio gay

La mayoría de los australianos apoya que el país se convierta en la nación número 26 que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, según los resultados obtenidos este miércoles en una encuesta de la Oficina de Estadísticas de Australia.

La participación ciudadana en la consulta postal, que no era obligatoria, ha alcanzado el 79,5% de los 16 millones de australianos con derecho a voto. El sí ha ganado con el 61,6% frente al 38,4% del no. Pese a que el voto no era vinculante, el gobierno conservador del primer ministro Malcolm Turnbull se ha comprometido a presentar esta iniciativa en el Parlamento para convertirla en ley y hacer realidad las aspiraciones de muchas parejas homosexuales.

Miles de simpatizantes de la causa del matrimonio igualitario estallaron de júbilo en actos festivos organizados en toda Australia cuando el resultado fue anunciado."Esto significa todo, esto significa todo" repitió, eufórico, Chris, conteniendo apenas sus lágrimas y abrazando a su pareja Victor en un acto celebrado en Sydney.

La Ley de Matrimonios de 1961, vigente en la actualidad, fue enmendada en 2004 para precisar que esta unión es exclusiva entre un hombre y una mujer.