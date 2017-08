México abandonará la renegociación del TLC si Trump cumple su amenaza de iniciar la salida del tratado

México no se encoge. El canciller Luis Videgaray afirmó este miércoles que si Donald Trump cumple su amenaza de solicitar al Congreso de Estados Unidos la terminación del Tratado de Libre Comercio (TLC) —un proceso que tardaría 60 días—, México se retirará de inmediato de la mesa negociadora. La respuesta del país latinoamericano a la Administración estadounidense llega después de un día de reuniones de alto nivel entre el propio secretario de Exteriores y el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, con numerosos altos cargos estadounidenses.

Tras reunirse con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, Videgaray insistió en que México no negociará “ni el TLC ni ningún otro tema de la relación bilateral a través de los medios de comunicación o las redes sociales”. Y recalcó que su país se ceñirá a los protocolos y cauces establecidos. Pese a las recientes amenazas de Trump, tanto a través de Twitter como en discursos, el canciller se mostró optimista sobre el proceso de renegociación del tratado comercial con EE UU y Canadá. Sin embargo, Guajardo admitió este martes que su gobierno ya trabaja en un "plan B" que activaría en caso de que Washington diera por zanjado el tratado comercial que une a EE UU, México y Canadá desde 1994.

"No podemos ser irresponsables y no tener un plan alternativo. Al mismo tiempo que tenemos una visión constructiva [de] que queremos llevar esta negociación a buen puerto", ha dicho Guajardo al término de una reunión en el Senado. "[México] no puede quedarse paralizado, esperando simplemente que esto llegue a su recta final".

Todas las alarmas se encendieron cuando Trump cuestionó en un tuit matutino la utilidad y complejidad de las renegociaciones del TLC y acusó a Canadá y México de estar entorpeciendo el proceso, que comenzó a mediados de agosto en Washington. Con la segunda ronda de reuniones muy cerca —prevista entre el 1 y 5 de septiembre en la Ciudad de México—, los encuentros del miércoles sirvieron para que Videgaray y Guajardo hicieran “una revisión general de las relaciones comerciales”. Ambos secretarios han asegurado que los comentarios de Trump no fueron el motivo central de la visita. Durante esta, los secretarios se reunieron también con el secretario de comercio estadounidense, Wilbur Ross, así como el representante comercial, Robert Lighthizer, y uno de los hombres más cercanos a Trump, su yerno Jared Kushner, entre otros.

En un breve saludo entre cancilleres frente a los medios, el secretario de Estado agradeció a Videgaray la ayuda ofrecida por los daños del huracán Harvey, que azota Texas desde hace cinco días. "Muy generoso de México ofrecer su ayuda", aseguró Tillerson, mientras que Videgaray, por su parte, insistió: "Somos vecinos, somos amigos y eso es lo que hacen los amigos".

Ninguno de los dos dijo a cuánto asciende esta ayuda, ni Washington aclaró si la aceptará. Pero un funcionario estadounidense, según la agencia AFP, aseguró que ambas partes están decidiendo "la mejor manera" de materializarla. En su visita de dos días a Washington, Videgaray conversó también con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, general H.R. McMaster.