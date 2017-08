La ONU aprueba sanciones más duras contra Corea del Norte

La ONU ha subido la presión contra Kim Jong-Un. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este sábado por unanimidad la imposición de sanciones más duras sobre Corea del Norte como escalada a sus ambiciones nucleares, después de unos últimos ensayos balísticos han llenado de inquietud a la comunidad internacional. La propuesta, promovida por Estados Unidos, contempla un bloqueo a sus exportaciones de algunos minerales y mariscos por valor de 1.000 millones de dólares anuales, una tercera parte de lo que este aislado país ingresa por sus estas ventas al exterior.

En concreto, la resolución de este sábado veta la exportación de carbón, hierro y plomo o pescados y mariscos y prohíbe a los países aumentar la contratación de trabajadores norcoreanos y emprender nuevas alianzas empresariales.

El hecho de que el texto haya salido aprobado de forma unánime, negociando con China, es interpretado por algunas fuentes diplomáticas como un acercamiento de posturas entre Washington y Pekín sobre el conflicto norcoreano. La Administración de Donald Trump ha reclamado más dureza contra Pyongyang y ha llegado a plantear la posibilidad de pasar a una acción militar si la escalada no se frena.

Las palabras de Donald Trump hace una semana no apuntaban precisamente a un acercamiento a Pekín, ya que el presidente americano se quejó amargamente en Twitter: “Estoy muy decepcionado con China. Nuestros estúpidos líderes pasados les han permitido hacer cientos de miles de millones de dólares al año en comercio, pero no hacen nada para nosotros con Corea del Norte, solo hablar”, dijo. “Ya no permitiremos que esto continúe. China podría fácilmente resolver este problema”, agregó.

Medidas adicionales

La presión, al parecer, ha surtido efecto. Los 15 países que forman el Copnsejo de Seguridad, incluídos los cinco fuertes, con poder de veto (además de EE UU, China, Rusia, Reino Unido y Francia), han apostado por más penalizaciones económicas. En palabras de Nikki Haley, la embajadora estadounidense ante la ONU, se trata de "prudentes medidas defensivas" que no pueden quedarse ahí. "La amenaza norcoreana aumenta con rapidez y es cada vez más peligrosa", declaró, así que "es necesario tomar medidas adicionales".

La ONU intenta lanza un mensaje de fuerza al régimen norcoreano, que el 4 de julio anunció que había probado con éxito un misil balístico intercontinental y el 28 del mismo mes lanzó otro misil intercontinental que alcanzó aguas japonesas. La Administración de Donald Trump ha puesto en cuestión en varias ocasiones durante los últimos meses la tradicional política de "paciencia estratégica" con Corea del Norte, el país más sancionado del mundo por su desarrollo nuclear, con el que un enfrentamiento militar podría desencadenar terribles consecuencias.

"Creemos y esperamos que estas medidas impacten a Pyongyang y ayuden a cambiar sus cálculos", apuntó el embajador francés, François Delattre, quien defendió que la solución política a este conflicto es la única posible. El Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, encargado de las operaciones en divisas extranjeras, ha sido además incluído en la lista negra de entidades cuyos activos fueron congelados desde la primera serie de sanciones.