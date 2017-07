Paro cívico nacional de 48 horas en Venezuela, en vivo

EL PAÍS

Ledezma pide a Zapatero que no le visite. El ex alcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma, que está bajo arresto a domiciliario, ha pedido al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero que no vaya a visitarle, rechazando así la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para lograr un nuevo diálogo entre el Gobierno y la oposición que el antiguo edil capitalino ha calificado de "trampa".

"Señor Zapatero, yo no quiero que venga a visitarme, no me visite. En vez de que usted me visite a mí, vaya a visitar las tumbas, vaya a llevar un ramo de flores a esos héroes, a esos caídos; vaya a visitar las cárceles, a ver si le dejan entrar en las celdas donde están siendo humillados, torturados y mancillados más de 470 presos políticos venezolanos", ha dicho en un vídeo difundido por las redes sociales.