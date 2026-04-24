La boina verde está de moda

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De un tiempo a esta parte veo Fuerzas Especiales por todas partes. Ahí está la paritaria unidad de élite de los Marshalls del spin-off de Yellowstone a la que se une Kayce Dutton, ex Navy Seal, a demanda del jefe, que es su antiguo comandante en las correosas fuerzas anfibias de la Marina de EE UU. O filmes como Máquina de guerra (2026), en el que un obsesivo aspirante a Ranger del ejército estadounidense (Alan Ritchson) se enfrenta a un robot extraterrestre mientras trata de pasar las pruebas para entrar en la musculada unidad bajo la mirada de qué hago yo aquí de Dennis Quaid. Incluso la muerte de Chuck Norris ha servido para recordar su paso cinematográfico por las fuerzas especiales, especialmente la Delta Force, de la peli del mismo título (1986), donde compartía unidad con ¡Lee Marvin!

Fundador del arte marcial del Chun Kuk Do, que suena a lo que hacía Chuck con tus huesos al practicarlo, Norris fue en la ficción Ranger de Texas, Delta y Karate Kommando, pero en la realidad sirvió en la Policía Militar de la fuerza aérea de EE UU, sin entrar en combate, a diferencia de su hermano Wieland, miembro de la 101ª Aerotransportada, que murió en Vietnam, en la sangrienta batalla de la base de apoyo de fuego Ripcord, en el valle de A Shau.

He de explicar ahora mi relación con las Fuerzas Especiales, que puede sorprender dado mi carácter, de natural prudente. Como Chuck Norris yo, que también he sido Policía Militar, aunque me he desenvuelto bastante peor en las artes marciales, tengo un hermano que sirvió en una unidad de élite, los Boinas Verdes. Carlos fue miembro de la COE (Compañía de Operaciones Especiales) 22 de Huelva y se licenció con el rango de cabo primero y un impresionante cuchillo que aún conserva. Fue Carlos el que me animó a presentarme a las pruebas de captación de las COES en el CIR de Colmenar Viejo cuando empecé la mili como recluta. Siguiendo su consejo —“aprovecha para ponerte en forma y aprender cosas que te puedan ser útiles [¿?] algún día”—, hice las pruebas con aplicación digna de mejor causa. Logré excelentes resultados en todas ellas e incluso la admiración de los encallecidos instructores al verme pasar sin manos por encima del plinto volando como un obús humano. Ya acariciaba la boina verde, preguntándome qué iba ser de mí (mi hermano tuvo que sobrevivir una semana en el campo en Huelva junto a su binomio, el malogrado Xavier Gramona, con lo que conseguían sobre el terreno, incluidos lagartos), cuando me dijeron que me rechazaban, no por falta de valor y aptitudes sino porque a los mandos no les hacía gracia incorporar a un estudiante de Periodismo, que podía revelar secretos de la unidad. Dado que acabé siendo uno de los policías militares que ocuparon el Congreso con Tejero el 23-F, no se les puede negar a los militares ser consecuentes.

En fin, como siempre que no consigues algo, ya sea una entrada de concierto, un amor o una boina, me ha quedado la frustración de no haber sido miembro de las Fuerzas Especiales. La boina verde no ha sido fácil para nadie: hubo mucha oposición a la prenda en el ejército estadounidense y llegó a estar prohibida. Pero a Kennedy le chiflaba todo lo que tuviera que ver con las fuerzas especiales y oficializó la boina. Aunque no pudo evitar que se conociera a los boinas verdes como Jacqueline Kennedy’s Own Rifles, los Fusileros de Jacqueline.