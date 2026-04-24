Los repartidores de Glovo, convocados a huelga este fin de semana para protestar contra el ERE

CC OO llama a los ‘riders’ a parar por el despido colectivo de 750 personas que prevé la compañía. Es la primera huelga en la empresa

-¡Si no hay derechos, nadie pedalea!

-¡No al ERE! ¡Convenio ya!

-¡Aquí te quiero ver, baja Óscar Pierre [máximo dirigente de Glovo!

Estas fueron algunas de las proclamas que lanzaron la semana pasada un centenar de personas concentradas frente a la sede de Glovo en Madrid, en protesta por el ERE que pretende ejecutar la compañía para despedir a unos 750 repartidores. La movilización de los trabajadores continúa este fin de semana con una convocatoria de huelga: consiste en un paro total este sábado 25 de abril y de carácter parcial este viernes (de 20.00 a 00.00) y este domingo (de 12.00 a 16.00).

El sindicato que impulsa la huelga es CC OO, el mayoritario en la compañía tras la sucesión de elecciones sindicales que se vienen celebrando en los últimos meses tras la laboralización. Tras años en rebeldía contra la ley rider, las sanciones de Inspección y las decisiones judiciales, la empresa dejó atrás su modelo de autónomos y pasó a un esquema asalariado, que arrancó en julio del año pasado. El anuncio de que la compañía trabajaría enteramente con asalariados llegó en diciembre de 2024, un día antes de que su fundador, Oscar Pierre, declarase en un proceso penal acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La compañía anunció el ERE el 11 de marzo, una noticia que no pilló desprevenido al sector. Los sindicatos venían protestando por una sucesión de despidos que en su opinión se podía catalogar como un “ERE encubierto”. CC OO ha interpuesto una denuncia con esa base ante la Audiencia Nacional.

Concentración en Madrid el 15 de abril frente a la sede de Glovo. JUAN BARBOSA

Cuando anunció el ERE, la empresa dijo: “Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre. Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app [aplicación] de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”. La compañía explicó que el ERE afectará a varias provincias: Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Gipuzkoa, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según explica CC OO, el sindicato ha convocado huelga en Madrid, Almería, A Coruña, Sevilla, Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante, Navarra, Las Palmas, Álava y Asturias. Por su parte, CNT llama a parar en Málaga y Córdoba. UGT, también con representación en Glovo, respalda los paros. También hay previsión de concentraciones, por ejemplo en Madrid: están convocados el sábado a las 17.00 en varios McDonalds de la comunidad: Parla, Collado Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada. “No al ERE, no al ERE encubierto, no al régimen sancionador, no a los despidos y fin a la persecución sindical”, dice la cartelería de CC OO.

Problemas en el delivery

El sector del reparto de comida vive una época revuelta, con el reciente anunció de Uber Eats de la laboralización de sus autónomos. Como Glovo, la empresa dio este paso para evitar la amenaza penal contra sus dirigentes, pero lo hace antes del inicio de un proceso judicial. Inspección de Trabajo le reclama 110 millones de euros en cotizaciones impagadas y está a la espera de recibir una sanción administrativa que engordará el montante. Según precisan fuentes sindicales, lo previsible es que la empresa tenga que acometer un ERE para poder integrar a esos trabajadores regularizados en las subcontratas con las que pretende operar.

A la vez, esta semana ha trascendido que la otra gran empresa del sector, Just Eat, plantea otro ERE, pero de una dimensión muy inferior a la de Glovo. Afectaría a unas 60 personas del área logística, no a repartidores. “Para seguir siendo eficientes, sostenibles y escalables en un entorno logístico en constante transformación, estamos valorando cambios en nuestro modelo operativo logístico. Buscamos un enfoque más simplificado y reducir la complejidad administrativa, para poder brindar un mejor apoyo a nuestros repartidores, mejorando la experiencia para nuestros consumidores y los establecimientos asociados”, defiende la empresa en un comunicado. “El proceso está todavía sujeto a las consultas y negociaciones pertinentes con la representación legal de los trabajadores y se prevé que esta reorganización solo aplique a una pequeña proporción del total de empleados de Just Eat Takeaway”, agrega la compañía.