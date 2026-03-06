Arte e innovación a través de los cinco sentidos

Conectar el arte con la innovación, la creatividad con el diseño y encontrar nuevas vías de expresión. Bajo esos principios se ha forjado la colaboración de Lexus con ARCOmadrid, la feria internacional de arte contemporáneo que del 4 al 8 de marzo celebra su 45ª edición. Desde hace siete años la firma automovilística participa en ella, como vehículo oficial pero también como un componente activo en la búsqueda y difusión de experiencias que conecten el arte con el público. En esta ocasión, a través de un espacio expositivo en la propia feria en el que propone un recorrido a través de los cinco sentidos para acceder a la creación artística, así como con su premio Lexus Art Car, que tiende puentes entre diseño y automoción.

RafaZamora

La instalación artística que Lexus propone en la nueva edición de ARCOmadrid nace como un viaje inmersivo que invita al espectador a relacionarse con el arte a través de las emociones, con los sentidos como puerta de entrada. El recorrido comienza con el sonido, envolviendo al visitante en una atmósfera íntima y que invita a la reflexión, como parte de la colaboración de Lexus con la firma de audio de alta fidelidad Mark Levinson. El siguiente sentido que despierta la instalación es el olfato, con su capacidad evocadora que trae a la mente recuerdos y sensaciones, y que nace de la colaboración con Givaudan, uno de los grandes creadores de fragancias a nivel mundial.

La mirada toma después el relevo, en una intervención en la que un Lexus LBX reposa sobre un sofá de grandes dimensiones. Una imagen que desconcierta y sugiere preguntas, que toma dos elementos cotidiano para unirlos y crear un resultado intrigante y que cuestiona durante unos instantes la realidad. Después, el tacto es el sentido protagonistas a través de un Lexus LBX intervenido por la artista Mariadela Araujo, y convertido en una escultura textil que se inspira en la ancestral técnica japonesa del kumihimo y su trenzado de cordones. Una invitación al tacto y a la evocación de distintas sensaciones. Finalmente, el gusto está representado a través de una propuesta gastronómica que ofrece un food truck con la última tecnología de cocina, poniendo como protagonista a una interpretación del gusto como un punto de encuentro entre innovación, tecnología y tradición.

Más allá de la instalación, Lexus también celebra la quinta edición del Premio al Mejor Stand y Contenido Artístico, un reconocimiento a la creatividad y calidad de las galerías participantes. Durante esos días, una flota de vehículos realizará el traslado de invitados, garantizando una experiencia completa desde la llegada al recinto ferial.