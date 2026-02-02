Un regreso al paraíso doméstico de Giorgio Armani

La campaña de la colección de la marca para esta primavera ha sido rodada y fotografiada en la vivienda del diseñador

Uno de los rasgos que diferenciaban a Giorgio Armani del resto de diseñadores era que, durante años, celebró los desfiles de su marca homónima en su propia casa. El número 21 de la via Borgonuovo, en el centro de Milán, era una de las sedes de su empresa y su vivienda, un ejemplo del modo en que el diseñador italiano más importante del último siglo concibió su trabajo: como una extensión de su propia biografía. Esta vivienda silenciosa y protegida del mundo por un jardín de enormes plantas de bambú fue el lugar donde Armani, fallecido en octubre de 2025, vivió durante décadas.

Ahora, esta casa es el espacio que protagoniza la campaña para la temporada de primavera 2026 de Giorgio Armani. En el vídeo, protagonizado por los modelos Vittoria Ceretti y Clement Chabernaud, la cámara recorre rincones de este paraíso doméstico que Armani decoró a su medida con muebles antiguas, piezas diseñadas por él mismo y también obras de arte de Andy Warhol, Francesco Clemente o Antonio López. Y, de forma excepcional, es el propio diseñador quien la explica: la voz en off es una grabación de Armani explicando cómo diseñó su residencia. “Cuando pensé en mi casa intenté darle la elegancia esencial de Milán”, explica en la locución incluida en la campaña. “Porque todo lo que está dispuesto de forma inamovible, perfecta, indiscutible, me da la irritante sensación de algo demasiado definitivo”.

Una de las imágenes de la campaña, que muestra la colección de primavera 2026 de Giorgio Armani. Oliver Pearch

La ocasión lo merece: la campaña sirve para anunciar la salida a la venta de la última colección diseñada por Giorgio Armani, que declina las bases de su estilo —siluetas desestructuradas, tejidos ligeros y con caída, texturas lujosas, tonos armónicos y naturalidad a ultranza— de forma contemporánea. Más que un cierre de capítulo, es un punto y seguido: después de esta llegará la colección de otoño, diseñada por Leo dell’Orco, y no es una ruptura, sino una forma inteligente de plantear continuidad sin pecar de nostalgia. El propio dell’Orco, por cierto, reside actualmente en esta misma vivienda. El círculo se cierra y el estilo Armani sigue avanzando.