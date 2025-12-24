Massimo Dutti ilumina estas navidades con un emocionante cuento en stop motion
La firma despliega sus valores de autenticidad en una creativa historia animada fotograma a fotograma que nos muestra el camino para volver a brillar con espíritu navideño
Si tenemos los ojos abiertos a la magia, esta puede caer a nuestros pies cualquier día en estas fechas tan especiales. Massimo Dutti lo sabe, y por eso su campaña navideña para 2025, Holiday Light, va mucho más allá de un simple anuncio: es una declaración de principios, un cuento de hadas moderno tejido con hilos de autenticidad y artesanía. Frente a un mundo dominado por lo digital, la firma apuesta por volver a lo tangible, a lo trabajado con las manos, a lo que late con el pulso humano.
Por eso ha imaginado un universo en miniatura, donde cada copo de nieve parece posado con pinzas, cada luz parpadea con el calor de una idea, y cada movimiento es el resultado de un gesto deliberado y amoroso. Así es Holiday Light, un cortometraje de animación en stop motion que deja de lado la tecnología digital para sumergirnos en la magia pura de lo hecho a mano. Más de 2.400 fotogramas, cada uno dentro de una escena física construida, iluminada y fotografiada para la ocasión. Un trabajo de orfebrería visual que involucró a más de 25 artistas —desde figuristas hasta escenógrafos— bajo la batuta del prestigioso Ray Atelier de Estocolmo, estudio creativo especializado en experiencias inmersivas, para contar una historia tan elaborada como sencilla: la de una estrella que encuentra su camino a casa.
Su narrativa es delicada y universal. Una estrella perdida cae a la Tierra, impregnando de luz todo lo que toca. Una mujer misteriosa, observadora del firmamento, la rescata. Con la ayuda de una escalera que desafía la noche, la devuelve con ternura a su lugar en el cosmos, sobre la luna. Una hermosa metáfora visual de la Navidad: ese viaje de vuelta a casa, la luz que guía en la oscuridad, un simple gesto altruista que ilumina el mundo de otro.
Para Massimo Dutti, esta estrella es también un reflejo de su propia filosofía navideña de dar valor a los detalles significativos: de la luz cálida que emana de una lana fina, del corte impecable de un abrigo que abriga no solo el cuerpo, sino también el espíritu festivo, de la textura de un suéter que invita a ser tocado. La colección que acompaña esta campaña —aunque no explicitada en el corto— se intuye en cada plano: elegante, sosegada, con un corte contemporáneo y materiales nobles que dialogan perfectamente con este universo de artesanía y belleza serena.
El entorno nevado minimalista de la campaña es un guiño a una paleta navideña refinada: negros profundos, grises minerales, blancos níveos, toques de beige y marrón, acentuados por el brillo metálico y discreto de los accesorios, como esa estrella que todo lo ilumina. Es una invitación a vestir la Navidad con piezas atemporales, con ese savoir-faire que caracteriza a la firma. Frente a la aceleración y el ruido, Massimo Dutti elige el camino contrario: la pausa, la emoción, una narrativa cuidadosa de nuestra propia imagen y emociones. Porque vestir bien, con la elegancia calmada que propone la firma, es también una manera de iluminar el mundo que nos rodea.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Últimas noticias
Javier Pérez (Political Watch): “La democracia tiene que volver a seducir”
La médica jubilada que acogió a dos desalojados de Badalona: “Ellos necesitan de nuestras voces blancas”
El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral
La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
Lo más visto
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
- Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
- “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”