¿Puede la distribución del hogar arruinar un matrimonio?

“La forma en la que organizamos y habitamos un espacio tiene un impacto directo en nuestro estado emocional, en cómo descansamos, cómo nos comunicamos y hasta en cómo nos relacionamos con el deseo", afirma la experta Gloria Ramos.

Raquel Ariza Palacios, CEO de Sueiro 2, se hizo viral al comentar que en la imponente casa del dúo creativo formando por Javier Ambrosi y Javier Calvo hay elementos estructurales y decorativos que, “energéticamente, no favorecen la estabilidad emocional ni el vínculo afectivo”. Mientras que muchos de los que compartían el vídeo lo hacían con sorna, otros daban la razón a la artífice del clip, que señalaba que la vivienda unifamiliar, concebida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos, podría haber tenido algo que ver con la separación. Ariza Palacios comenta a ICON Design que un hogar puede ser un gran aliado de la pareja o un saboteador silencioso. “Cuando en casa no seguimos unas bases mínimas de equilibrio, orden y una distribución que favorezca la unión, el espacio puede generar pequeñas fricciones que, con el tiempo, se trasladan a la relación”, explica. “Un dormitorio saturado con muebles que bloquean el paso o elementos muy agresivos visualmente provoca agotamiento, mala comunicación y distancia emocional. La energía del espacio impacta directamente en nuestro estado mental, en nuestra capacidad de conectar y en cómo nos tratamos. Si el entorno no sostiene, desgasta”, advierte.

“Cuando en casa no seguimos unas bases mínimas de equilibrio, orden y una distribución, el espacio puede generar pequeñas fricciones”, explica Raquel Ariza Palacios, CEO de Sueiro 2. Aladdin Color Inc (Corbis via Getty Images)

Gloria Ramos, experta en Feng Shui −según la RAE, arte o técnica basada en un sistema filosófico de la antigua China que aplica a los espacios una serie de principios que pretenden lograr armonía y bienestar para las personas que los habitan− está de acuerdo: “La forma en la que organizamos y habitamos un espacio tiene un impacto directo en nuestro estado emocional, en cómo descansamos, cómo nos comunicamos y hasta en cómo nos relacionamos con el deseo. Muchas veces la gente no se da cuenta, pero el hogar es una extensión del mundo interno. Lo que sucede en el espacio refleja lo que ocurre en la pareja”.

“Cuando la energía de la casa está fragmentada, bloqueada o mal orientada, se nota en distancia emocional, discusiones recurrentes o sensación de desconexión. Por ejemplo, un dormitorio lleno de tecnología o convertido en oficina genera tensión y dificulta desconectar. Dormir bajo vigas, entre muebles desproporcionados o rodeados de objetos simbólicamente hostiles —cuadros tristes, espejos frente a la cama, desorden— afecta al descanso y al vínculo”, continúa.

“Un dormitorio saturado provoca agotamiento, mala comunicación y distancia emocional. La energía del espacio impacta directamente en nuestra capacidad de conectar y en cómo nos tratamos”, advierte Raquel Ariza Palacios, CEO de Sueiro 2. Justin Paget (Getty Images)

En la casa de Kim Kardashian y Kanye West concebida por Axel Vervoordt primaba el minimalismo pero, teniendo en cuenta que la pareja se divorció dos años después de su compra, parece que también la distancia emocional. “Es una búsqueda de valores cósmicos de paz y energía positiva. Tuvimos conversaciones muy profundas sobre el espacio de la mente y la importancia del silencio”, explicó a AD Vervoordt. “No hablamos de decoración, sino de filosofía, de cómo vivimos ahora y cómo viviremos en el futuro”. El giro llegó tras la ruptura, cuando Kim Kardashian quedó con el Pritzker Tadao Ando y con Kengo Kuma para que diseñaran dos casas que sumar a la del belga que responden a los gustos de su ex. “Antes de conocer a Kanye no sabía nada sobre diseño. Estar con él ha sido una educación extraordinaria”, dijo Kardashian a Architectural Digest.

Al hablar del popular medio conviene aludir a La Maldición AD. Muchas personas creen que cuando una pareja presume de su casa en la publicación, su relación está condenada o incluso ya marchita, pues esos house tours funcionan para vender las propiedades tras la ruptura. ¿Un ejemplo? Naomi Watts y Liev Schreiber terminaron su relación de 11 años meses después de haber mostrado en Architectural Digest su dúplex en Manhattan.

Fue en el citado medio en el que Lily Allen y Dave Harbour mostraron su casa de Brooklyn. Lo hicieron mediante un vídeo que tras la mediática ruptura ha vuelto a ser examinado por los internautas. Resulta complicado no arquear la ceja ahora al ver lo incómoda que la cantante parece a lo largo del tour, al observar la manera en la que recalca que su sala de estar es su espacio para “discutir” y al echar un vistazo a su habitación sin ventanas dijo: “Me encanta porque refuerza la idea de que es un espacio para hacer actividades en pareja”, dice en tono jocoso el actor. En definitiva, la casa, leída tras el escándalo, lanzaba mensajes por metro cuadrado.

Por su parte José Manuel Fernández, fundador y director creativo de Estudio Estudio, no tiene duda de que los espacios son claves para el desarrollo de la vida y, por lo tanto, para el crecimiento personal, tanto individual como en pareja. “Cada vez es más necesario que el hogar sea un entorno que nos ayude a encontrar calma y sosiego, y que a la vez facilite la relación con los demás usuarios del espacio, ya sea en un contexto familiar, de pareja o de amistad”, dice el Director de Masters en Istituto Europeo di Design Barcelona y Bilbao. Matiza que aunque el Feng Shui busca generar estabilidad emocional en los espacios, tiene sus dudas sobre la eficacia de seguir sus principios de manera poco reflexiva: “No estoy convencido de que aplicar estas técnicas orientales —sin un análisis profundo del contexto— pueda realmente ayudar a una relación o a un negocio. Recuerdo que, mientras trabajaba en el proyecto de un restaurante en Singapur, el cliente consultó a un maestro de esta técnica china para asegurarse de que todo saliera bien en el futuro negocio. Tras la reunión, el maestro afirmó que todo estaba correcto, pero que era necesario girar la puerta de entrada 15º para garantizar el éxito. Para mi sorpresa, la puerta, que ya estaba fabricada, tuvo que cambiarse. El restaurante cerró año y medio después. Nada de lo que determinó su éxito o fracaso tuvo que ver con la orientación de la puerta”.

Ramos aclara que una casa equilibrada facilita la comunicación, el descanso, la conexión emocional y el deseo. “La energía de la pareja no solo se trabaja entre dos personas, también se construye en el espacio que habitan juntos. Si tu casa está desorganizada, saturada o mal iluminada, quizá antes de pensar en terapia de pareja convenga mirar el hogar. A veces el entorno está contando lo que el vínculo necesita”, asegura. Y al hablar del papel del orden y de la organización Icíar García, responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA España, explicaba a ICON cómo una buena distribución de los elementos ayuda en la convivencia de pareja: “Una de las partes de la pareja puede tender a invadir el espacio de la otra con sus pertenencias y esto siempre es fuente de conflictos. Tener tu propio lugar dentro del espacio más tuyo del hogar es muy importante y para eso, contar con soluciones modulares de almacenaje (permiten ampliaciones a lo largo del tiempo según tus necesidades) y personalizables (mediante los accesorios de interior pueden diseñarse dos espacios totalmente iguales por fuera pero diferentes por dentro, adecuándose a las necesidades individuales de la pareja) juegan un papel fundamental para que no surjan problemas de convivencia”.

Icíar García, responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA España, explicaba a ICON qué una buena distribución de los elementos ayuda en la convivencia de pareja. Mondadori Portfolio (Mondadori Portfolio via Getty Im)

Reseteo sexual a golpe de orden

En el podcast Mañana empiezo, García comentaba la importancia de cuidar ciertos aspectos de la cama: “En España tenemos claro que dividir la almohada es fundamental, pero todavía no tenemos tan en mente la importancia de tener dos nórdicos pese a que sabemos que tanto nuestras temperaturas corporales como la manera en la que nos movemos durante la noche son muy diferentes”.

Raquel Ariza Palacios ofrece a ICON Design unos consejos para que las parejas mejoren su la vida sexual cuando esta no se encuentra en su mejor momento: “Lo primero es mirar el dormitorio con sinceridad: ¿el espacio invita al encuentro o al cansancio? ¿Hay cosas acumuladas, ropa sin guardar, o demasiados estímulos? Pocas parejas funcionan bien en un entorno que no les da respiro”. Recomienda renovar la energía (limpiar, ordenar y sacar objetos que bloquean), suavizar la atmósfera con textiles cálidos, luz regulada y menos pantallas, activar la energía de la pareja con elementos por parejas, arte que inspire conexión y colores que aporten calidez sin estridencias y proteger el dormitorio de otras energías que no tienen que ver con la pareja, evitando por ejemplo que sea también oficina, trastero o gimnasio. “La intimidad no surge en un entorno saturado. Cuando el espacio se cuida, la energía se vuelve más disponible y la pareja puede reencontrarse desde otro lugar”, asegura.

“La intimidad no surge en un entorno saturado. Cuando el espacio se cuida, la energía se vuelve más disponible y la pareja puede reencontrarse desde otro lugar”, asegura Ariza. Horst P. Horst (Conde Nast via Getty Images)

“En Feng Shui, este lugar representa la conexión emocional, la intimidad y el Yin del descanso. Si está mal equilibrado, la energía sexual lo nota muchísimo porque necesita un entorno que invite, que proteja y que estimule suavemente. Si el dormitorio estresa o distrae, la sexualidad se resiente”, añade Gloria Ramos. José Manuel Fernández matiza que aunque cree que sería ingenuo culpar a los objetos que nos rodean de nuestra buena o mala vida sexual, sí pueden contribuir a que las personas se sientan más relajadas, más concentradas y más sensibles, pues señala que todas esas sensaciones influyen directamente en la vida sexual: “Creo que todos necesitamos una cierta iluminación, aroma o música para sentirnos más o menos excitados, atractivos o seguros de nosotros mismos. Lo mismo ocurre con los objetos que nos rodean y que sirven de escenario para nuestros encuentros íntimos, ya sea un dormitorio, la mesa de una cocina o un jacuzzi, por mencionar algunos ejemplos más o menos tópicos. Los espacios, con su atmósfera y sus detalles, pueden potenciar —o bloquear— nuestras sensaciones, y en ese sentido sí tienen la capacidad de influir en cómo vivimos nuestra sexualidad”.