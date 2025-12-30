200 metros cuadrados de lujo y tradición: la espectacular reforma de un piso en el norte de Barcelona
El estudio Conti, Cert transforma esta vivienda de los años setenta del distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi con materiales como el terrazo blanco y la madera en panelados de pared, techo y mobiliario a medida
Andrea Conti e Isa Cert, las fundadoras del estudio de arquitectura e interiorismo Conti, Cert, tienen algunas manías, decorativamente hablando: usar pocos materiales (pero nobles), una paleta cromática tranquila salpicada solo en ocasiones por toques de color (sobre todo verdes y azules oscuros) e intentar rescatar o mantener la esencia del espacio. Así, en sus interiores veremos techos con volta catalana, chimeneas, tiradores y pomos de latón y paredes con molduras, si los hubo. Veremos encimeras de mármol, mucha madera para aportar calidez, textiles naturales, muebles de obra o diseñados por ellas. Veremos casi seguro una lámpara de Santa & Cole, una Akari de Noguchi, algo de BD Barcelona, ropa de cama de Tekla y alguna pieza potente (un Maralunga de Magistretti, un Togo de Michel Ducaroy, unas sillas de Hans J. Wegner o de Jean Prouvé…). No veremos estampados imposibles, mezclas de colores, plástico o maximalismo. El conjunto es siempre discreto, sobrio y atemporal; casas acogedoras, un poco minimalistas, que redefinen lo que es la modernidad hoy en día con un ojo puesto en la tradición. Así, buscan que haya una concordancia entre ellos, una experiencia fluida. Un estilo mediterráneo y a veces nostálgico, pero que no replica el pasado, sino que muestra de manera serena lo contemporáneo. En definitiva, interiores simples y funcionales (estanterías llenas de libros, mesas grandes de comedor, cocinas generosas y capaces) donde el buen gusto y la calidad resaltan.
Uno de sus últimos encargos es esta casa en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, una zona residencial donde hay pisos muy señoriales de gran tamaño. “Este proyecto parte de una relación previa con el cliente, quien ya había trabajado con nosotras en el diseño de varios de sus hoteles y nos encargó la reforma de su vivienda en Barcelona. Nos dio total libertad creativa en cuanto a materiales y distribución. El único requisito fue tener tres habitaciones dobles y una zona de día muy amplia”, recuerdan las socias. Consta de 200 metros cuadrados distribuidos en un gran espacio común de salón-comedor-cocina (estos dos últimos separados por un cerramiento) y luego esos tres dormitorios grandes que los dueños pedían. “Cuando llegamos, vimos que estaba muy compartimentado y con estancias pequeñas. Se había reformado previamente sin respetar el origen ni las posibilidades que tenía. Pero nos enamoramos de su amplitud, de la luz natural y del hecho de que estuviera construido por pilares, sin paredes maestras. Esto quería decir que podíamos empezar de cero”, cuentan sonriendo.
Se fue casi todo al suelo. El concepto principal era crear un espacio neutro, una estructura limpia y uniforme que sirviera como base. Con paredes y techos en blanco, generaron un contenedor minimalista que les permitió introducir la madera como material clave. “Nos inspiramos en el origen del edificio, los años setenta. Como en casi todas nuestras obras, intentamos ir para atrás en el tiempo e imaginarnos cómo era esa vivienda antes de ser reformada, cómo fue pensada por el arquitecto”, prosiguen. Eligieron, como siempre, pocos materiales, pero tradicionales: el suelo es un terrazo blanco y la madera se emplea de forma versátil en panelados de pared, techo y mobiliario a medida, conformando un equilibrio entre lo sobrio y lo cálido. Esto aporta un toque tradicional pero a la vez sofisticado, como envolviendo de manera refinada la arquitectura del apartamento y enmarcándolo.
En cuanto al mobiliario, escogieron piezas icónicas de diseño como las lámparas de Miguel Milá para Santa & Cole, las Akari de Noguchi para Vitra o las sillas de Artek de la cocina, muebles a medida diseñados por el estudio y algunas piezas recuperadas de anticuarios, como los sofás vintage de Ligne Roset. “Nos gusta jugar con lo clásico y lo moderno”, aseguran. Completaron este look con dos impresionantes fotos en el salón de Ritsch Sisters para VASTO Gallery. Los tejidos (sofás, cortinas, alfombras) son algodones, linos y lanas, todos naturales y en blancos o tonos neutros, menos la moqueta azul eléctrico de la salita. Llama la atención el uso que han hecho de las cortinas: sirven para separar espacios, generando pequeños nidos, cápsulas donde descansar, leer, relajarse. También hacen de paredes en uno de los dormitorios, volviéndolo suave, en movimiento, casi etéreo.
Confiesan que su parte favorita es la cocina. “Es una mezcla perfecta: mobiliario de acero de Alpes Inox, techo alistonado de madera a conjunto con los muebles altos hechos a medida y revestimiento cerámico de un color personalizado de Cumella”. Y concluyen: “Es una casa moderna, pero con influencia nórdica. La combinación de materiales cálidos, como la madera, con otros de carácter más frío, como el acero inoxidable o el terrazo, crea la proporción justa entre estética y función. Este proyecto ha sido especialmente significativo en nuestra trayectoria porque refleja de manera muy fiel nuestra manera de entender el interiorismo. La confianza y libertad que nos dio el cliente nos permitió desarrollar cada decisión. Desde la materialidad hasta la selección del mobiliario, la iluminación y las piezas de arte. Con total coherencia y sensibilidad. El resultado nos representa como estudio. Un espacio donde se equilibran la funcionalidad, la calidez y la atención al detalle, y que consolida la forma en la que nos gusta trabajar”, rematan mientras ultiman varios hoteles (en Barcelona, Sevilla, Madrid y Lisboa), una panadería muy especial y casas tanto dentro como fuera de su ciudad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El reconocimiento israelí de Somalilandia agita el Golfo por sus implicaciones estratégicas
Así ha sido 2025: euforia por la inteligencia artificial, el Sabadell resiste y el BCE pisa el freno
La justicia anula el despido de una directiva de un laboratorio que fue sustituida por un hombre sin justificación
El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
- Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia