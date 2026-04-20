“Eres muy guapa pero te voy a arreglar un poco”: las 14 perlas de los confesionarios de Rosalía
Recopilamos todos los testimonios de los invitados que la artista española ha reunido en su particular confesionario sobre el escenario durante esta primera parte de la gira de ‘Lux’
La Perla le ha servido a Rosalía para generar un confesionario social lleno de historias de desamor y de anécdotas sentimentales con un final inesperado. El furor por la letra de la canción y por el evidente mensaje de deshaogo que para nada pretende ocultar se ha trasladado a su gira gracias a estos famosos y virales confesionarios, que preceden a la interpretación de esta canción en los conciertos y durante los que se escucha la melodía de fondo. Ya lleva 14, faltó el de Milán, que no pudo ejecutarse porque tuvo que abandonar el escenario antes por un problema de salud. Ocho de ellos han sido en España y todos han dominado la conversación en las redes y en la calle gracias a sus invitados y al contenido que han desvelado.
A dos días de que continúe su Lux Tour por Europa con parada en Amsterdam o Londres, repasamos los confesionarios de la catalana en esta gira.
1. Lyon. Ángel y la venganza que se sirve en plato frío
La primera víctima fue Ángel, el único fan anónimo que se ha subido al escenario para confesarse. Contó que cuando llevaba cinco años con su expareja, empezó a ver que llegaba tarde a casa y con un olor diferente: “Yo le pregunté, pero me dijo que era perfume de taxi, y lo que hice es abrirme un perfil falso de Instagram. Necesitaba saber lo que estaba haciendo. Empecé a jugar con él, a picarlo y quedé con él para ir a un restaurante. La sorpresa fue que me acompañó su madre. Los tres cenamos como si nada y disfruté mucho viéndole la cara. Pagó él la cena e hice una buena bomba de humo. Corté y no he vuelto a saber nada de él”. Y ahí se estableció la frase final habitual de este momento en la gira por parte de Rosalía: “Te encontraste con lo que se conoce como un buen perla”.
@holaluxtour
Asi ha sido el confesionario completo de Rosalia con su fan Ángel al ritmo de 'La Perla' #Rosalia #Lux♬ sonido original - LUX TOUR - LUX TOUR
2. París. Lyas, el influencer de moda y un pago inesperado
El influencer francés Lyas, con casi medio millón de seguidores en Instagram, fue el primer invitado de la catalana en la capital francesa. Según contaba S Moda en un artículo, ha hecho fortuna (viral y económica) juntando a gente anónima para ver por streaming los desfiles en bares de París, Milán o Londres. En el confesionario explicó cómo hace unos años conoció a un chico heterosexual que le encantó y con el que acabó besándose: “Le dije que si quería seguir bailando, pero me dijo: ‘No, vamos a tu casa’”. Con humor, explicó cómo, tras mantener relaciones sexuales con él, la otra persona se vistió y le dijo que no quería quedarse y que le tenía que pagar 50 euros en ese momento.
3. París. Salome Topuria y el casting catastrófico
La actriz georgiana Salome Topuria fue la encargada de entrar al confesionario en la segunda noche de París. Contó una historia que le ocurrió en 2020 cuando hizo un casting para una película en plena pandemia con un actor con el que tuvo que trabajar, pero “que no tenía talento”. Finalmente, le llamaron para decirle que ella no había logrado el papel, pero que el chico sí porque tenía una muy buena presencia. Le pidieron su contacto, pero ella, como venganza, les dijo que él no podía trabajar porque se había caído por un balcón.
@mae_chantepas
Salomé the queen that you are 👑 #rosalia #laperla #luxtour♬ original sound - maé🤍
4. Zúrich. Sandra y la necesidad de dormir con otra
La historia que protagonizó el quinto concierto de la gira Rosalía la contó una chica llamada Sandra. Explicó que hace poco un hombre con el que había quedado en la Sala Apolo de Barcelona le había dicho que quería ser su pareja, que quería ser bueno y que ella le creyó. Y que esa misma semana había ido a su casa y que cuando se estaba desmaquillando encontró un pintalabios. Confesó que le preguntó qué significaba y que él le dijo que tenía la necesidad de dormir con otra mujer.
6. Madrid. Esty Quesada y la falsa promesa
En su primera visita a la capital española, Esty Quesada, quién ya la había entrevistado hace poco en su podcast, protagonizó el confesionario. “Vengo a confesar una tragedia”, dijo nada más empezar la youtuber y actriz, que reveló, paso a paso, su varapalo amoroso: “Conocí un hombre hace un tiempo y me dijo ‘chúpame los pezones, que no siento nada’. Y aún así seguí”. Agregó que otro día le explicó cómo ella no quería tener hijos porque creía que era estéril y que le insistió para que se hiciese una prueba de fertilidad. Que se siguieron conociendo y que le decía que era el amor de su vida y que sin ella no podría vivir. Y cómo finalmente le confesó que eso lo hacía con todos sus amigos.
@elpais
Para introducir 'La perla', el tema más popular de su disco 'Lux', Rosalía subió al escenario a la youtuber Esty Quesada, conocida como Soy Una Pringada, la metió en un confesionario e hizo de confesora. Así lo recibió el público en el primero de los ocho conciertos que la artista va a dar en Madrid. #rosalia #soyunapringada #estyquesada #laperla #musicatiktok♬ sonido original - El País - El País
7. Madrid. Metrika y la boda sorpresa de su ex
La segunda invitada en Madrid fue la artista Metrika, quien relató a Rosalia que había sufrido una infidelidad por parte de una expareja, que se había ido de Erasmus, y sobre la que descubrió que se iba a casar con otra. “Te he traído un perlita...”, dijo nada más empezar a hablar sobre esta relación con la que llevaba dos años y con la que tenía plena confianza. La conocida en redes como “madre fundadora” terminó afirmando que se acabó enrrollando con la prometida.
POR DIOS ESTO ES ORO: METRIKA Y ROSALIA pic.twitter.com/gAYrLGKjj7— ٗ (@APALEAPALE) April 1, 2026
8. Madrid. Aitana y la advertencia de Sebastián Yatra
Aitana fue la tercera invitada del confesionario en Madrid. Durante el concierto, la anfitriona metió a su invitada en su particular confesionario y esta relató ante unas 17.000 personas cómo fue el final de su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra. “Yo he estado con mucha gente, mucha”, empieza a contar Aitana, ante las risas del público. “Con deportistas, con actores, con cantantes... Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito”, enumeró Aitana en el escenario en tono de broma. “Pero hay uno en especial que tengo que contarte. Te voy a ser sincera... Fue muy bueno, malo no fue”, reconoció. “Pero llegó un punto en que dije: ‘No sé qué está pasando’. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó”. Y entonces la joven le contó lo que le había dicho: “Me dijo: ‘¿Es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel”.
9. Madrid. Shannis y la confusión de nombre
La última cara conocida en apuntarse al confesionario en Madrid fue la influencer Shannis, que explicó que se enamoró de su maquillador, pero que resultó que esa relación no era correspondida. “Una no puede estar con la persona que trabaja. Él se tiraba a medio Madrid entero y me llamaba de otra manera porque se confundía”, confesó.
El confesionario completo de Shannis con Rosalía en el LUX TOUR de la última noche en Madrid. pic.twitter.com/ELyo8OfMdp— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) April 4, 2026
10. Lisboa. Marcelo Wang y su teléfono
El influencer Marcelo Wang se atrevió con una confesión sobre una noche que vivió en Barcelona con un chico. “Me quedé solo en el club y un chico me vino a hablar y le dije ‘estoy muy caliente’, la única frase que sé decir en español”, explicó. Luego contó que este chico le propuso ir a un sitio más íntimo. Wang terminó llevándolo a casa de su amigo sin que este lo supiese y le hizo algo de comer mientras él fumaba en el balcón: “Cuando salí a llamarle, había desaparecido y me di cuenta de que me había robado mi teléfono y mi cartera”.
11. Lisboa. Las dos chicas de la futbolista Kika Nazareth
La futbolista portuguesa del Barça explicó que una vez, estando con una pareja, esta tonteó con otra amiga suya: “Empezaron a hablar, pero no me lo dijo y yo me enteré de que estaban juntas, ligando y quedando”. El público se lamentó, pero ella agregó más detalles a esta historia: “Ella se liaba conmigo, seguía tonteando y seguíamos hablando en broma. Y es importante decir que hace tiempo yo me había liado con la otra también”. Rosalía terminó con un contundente: “A ti te gustaban las dos”.
Check out part of FC Barcelona player Kika Nazareth’s confession in the LUX TOUR confessional today in Lisbon. pic.twitter.com/hBRw4mmV8q— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) April 9, 2026
12. Barcelona. Yolanda Ramos y una depilación fallida
La invitada sorpresa de la primera noche en la ciudad catalana fue la actriz Yolanda Ramos. “Siéntete libre y cuéntamelo todo”, dijo Rosalía, “hay que hablar de un cabrón ¿no?”, respondió Ramos. Y tras el sí de Rosalía, Yolanda procedió a hablar de un hombre que le pidió dejarle depilarla: “Eres muy guapa, pero te voy a arreglar un poco”. Ramos terminó bebiendo sus propios pelos por error cuando le pidió un vaso de agua, que él antes había utilizado para la depilación: “Me comí todos mis pelos”.
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La actriz Yolanda Ramos ha sido la elegida para acudir al confesionario de Rosalía en el primer concierto del artista catalana en Barcelona. 📹 Alfonso Congostrina♬ sonido original - El País
13. Barcelona. Guitarricadelafuente y un señorito andaluz
Para la segunda noche de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona, hubo música, actuaciones y confesiones. La catalana invitó a su famoso confesionario a Álvaro Lafuente, más conocido por su nombre artístico, Guitarricadelafuente. Sentado frente a Rosalía, el cantante se abrió para hablar de una experiencia muy personal: su primera relación con otro chico. “Llevábamos tres semanas hablando y yo dije: ‘Tengo que quitar esta tirita ya. Porque, si no, iba a salir del armario a los 40 años”. El de Beniccáism contó cómo este chico, sevillano, terminó pasando de él diciéndole que le “faltaba calle” y cómo volvió a acercarse al artista cuando se hizo famoso para pedirle una entrada gratis para ir a su concierto.
14. Barcelona. Bad Gyal y una petición sin sentido
La llamada a confesarse la noche del viernes fue la cantante barcelonesa Bad Gyal. “Me dijo que si no había pensado en ponerme tetas”, explicó sobre un hombre con el que tuvo una relación que no funcionó desde el principio. Ella le respondió que si él no había pensado que no se opina sobre cuerpos ajenos: “No utilizaba mucho el cerebro, era del tamaño de una nuez”, prosiguió entre risas.
15. Barcelona. Rojuu es la perla
El cantante Rojuu fue el último protagonista del confesionario de Rosalía en la ciudad condal. Uno muy especial porque su protagonista explicó que en este caso él era la perla. “Yo conocí al que era el amor de mi vida y la situación me quedó grande. La única herramienta que tenía fue irme y dejarla”, contó. Agregó que después se dio cuenta de que lo que estaba buscando fuera ya lo tenía dentro y que cuando vio que ella había encontrado a alguien nuevo, luchó por ella, pero que no le sirvió y que eso le hizo caer en drogas y excesos.
Rojuu con rosalia en barcelona wow pic.twitter.com/dxMWa6R312— usuario no encontrado (@nat_slow3r) April 18, 2026
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