Kris Jenner, la nueva diosa Fortuna: ¿por qué miles de usuarios chinos están poniendo su cara como foto de perfil?

En las redes sociales del país asiático se ha extendido una tendencia que tiene como protagonista a la matriarca del clan Kardashian, a la que se considera un imán de la buena suerte. “¡¡Lo estáis haciendo genial!!”, ha comentado la empresaria en un vídeo viral sobre esta nueva moda

“Hay una tendencia muy aleatoria que está arrasando en China en este momento”, advierte al inicio de uno de sus últimos vídeos de TikTok el influencer chino Marcelo Wang (con 1,2 millones de seguidores en esta red social). El vídeo se titula “¿Por qué todo el mundo está usando a Kris Jenner como foto de perfil en China?”, y lleva como fondo la cara de la matriarca del clan Kardashian con la bandera del país asiático difuminada sobre ella. El vídeo tiene ya más de 4.600 comentarios y la mayoría son de distintos usuarios que, en efecto, tienen como foto de perfil el rostro de Jenner. “Muchos jóvenes chinos de la Generación Z que usan Red Note [una red social china parecida a TikTok] creen que poner a Kris Jenner como foto de perfil les trae buena suerte”, resume Wang.

El hashtag #krisjenner ha acumulado en los últimos días más de 99.000 publicaciones y alrededor de 53 millones de visualizaciones en Red Note, según destaca Business Insider. Algunos usuarios manifiestan con ello sus deseos de aprobar exámenes o graduarse en la universidad, otros anhelan dinero o éxito profesional. Según el influencer chino, esta tendencia se ha popularizado “porque Kris Jenner es una de las empresarias más trabajadoras de Estados Unidos y los chinos respetan mucho el trabajo duro”.

Kris Jenner (San Diego, 70 años) es conocida como la fuerza impulsora del imperio Kardashian-Jenner, al convertir la fama que cosechó la familia en los reality shows en una máquina de hacer dinero. Fue ella quien decidió poner a su familia en el foco de atención por primera vez en 2007 con el estreno de Keeping Up With the Kardashians, la serie sobre su vida familiar que se emitió durante 20 temporadas en E! antes de terminar en 2021. Kris y sus hijas volvieron a las pantallas un año después con The Kardashians, el mismo formato pero en Hulu, y ya va por su séptima temporada. Además, Jenner también supervisa las carreras de sus hijas Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, y gestiona sus acuerdos en televisión, moda y proyectos empresariales. En una entrevista con Forbes en 2022 —cuando la publicación estimaba su fortuna en unos 230 millones de dólares—, afirmó que se lleva una comisión del 10% de los ingresos de sus hijas en sus diversos proyectos.

El pasado 28 de marzo, dos días después del primer vídeo explicatorio, Wang volvió a hablar sobre esta tendencia para destacar la nueva magnitud que estaba tomando. “Esta moda ha alcanzado una dimensión sin precedentes. La Generación Z china no solo utiliza a Kris Jenner como foto de perfil. La tenemos en el iPhone, el iPad, los fondos de pantalla, el portátil y el Apple Watch. Literalmente, está en todas partes”, demuestra el influencer con ejemplos de fotos en los que la cara de Jenner inunda cualquier aparato tecnológico. Al final, la propia Kris Jenner ha comentado la publicación. “¡¡Lo estáis haciendo genial, cariño!!”, ha escrito la empresaria junto a dos emoticonos llorando de la risa. “Por favor, ven pronto a China, reina”, le ha respondido Wang.

Gracias a la inteligencia artificial, los usuarios han adaptado el retrato de Jenner a sus propias causas. En las fotos se la ve vestida de graduación, con toga y birrete; vestida de médico, de profesora, de oficinista, de ingeniera, de emperadora o simplemente en albornoz, rodeada de sacos de billetes. “Estoy en paro. Tengo una entrevista luego. Probemos”, ha escrito un usuario en la publicación del influencer, después de cambiar su foto de perfil para sumarse a esta tendencia. “Tengo un examen en una hora. Más vale que esto funcione”, ha comentado otro que ha hecho lo propio.

“Hacer cosplay de Kris Jenner es como una forma divertida para la Generación Z de manifestar el éxito”, asegura Wang. El fenómeno también se ha extendido a la red social china Douyin, donde ya hay vídeos explicativos del uso de dicha imagen que han sido vistos cientos de miles de veces en los últimos dos días. La tendencia no se ha extendido aún a las redes sociales occidentales, pero ya está empezando a comentarse en X. “Chicos, el avatar de Kris es superpoderoso… Ayer cambié mi foto de WhatsApp y hoy he aprobado unas oposiciones”, comentó el pasado sábado un usuario brasileño.