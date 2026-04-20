Zayn Malik y Louis Tomlinson, crónica de una herida imposible de sanar

Los exmiembros de One Direction llevan años protagonizando titulares por sus enfrentamientos públicos. Después de comenzar un nuevo proyecto juntos, se ha sabido que una pelea física entre ambos ha supuesto la cancelación del documental

La amistad (o enemistad) entre Zayn Malik (Bradford, 33 años) y Louis Tomlinson (Doncaster, 34 años) ha pasado por todas las etapas posibles: de ser compañeros inseparables en One Direction a intercambiar mensajes de reproche e insultos por redes sociales tras la salida del primero de la banda; de pasar años de completa indiferencia a reconciliarse y comenzar un proyecto junto a Netflix. Sin embargo, nada parece quedar del documental en el que ambos se reunían —ya estaba incluso grabado— para recordar su paso por uno de los grupos británicos más exitosos de la historia de la música. ¿El motivo? Una supuesta pelea que ambos protagonizaron durante las grabaciones, tal y como publicó en exclusiva The Sun el pasado viernes.

Al parecer, la discusión comenzó después de que Malik realizase un comentario fuera de lugar sobre la madre de Tomlinson, fallecida en 2016 a causa de una leucemia. “Los chicos estaban grabando en exteriores. Zayn empezó a comportarse mal y a decir palabrotas. La situación degeneró en una discusión y entonces Zayn hizo un comentario sobre la madre de Louis. Louis estaba atónito y en estado de shock”, explica la fuente consultada por el tabloide británico. Y continúa: “Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le hizo una herida”.

Un altercado que no habría terminado ahí: “Les apartaron y se llevaron a Louis para que recibiera atención médica. Sufrió una conmoción cerebral. Ocurrió delante de muchísima gente. Fue impactante”, añade la fuente. Una vez se hizo pública la noticia, los seguidores de ambos artistas dudaron de la veracidad de lo que se estaba contando. Unas horas más tarde, era Tomlinson el que confirmaba, a golpe de unfollow, que algo de cierto había en la información. Dos de las hermanas del cantante de Doncaster también han dejado de seguir en redes a Malik, tal y como recogen medios estadounidenses como People o Page Six.

Pero todavía hay más. La directora del proyecto, Nicola Marsh, también se pronunció en redes sociales después de hacerse público el suceso. “Ahí se va el último año de trabajo”, compartió el sábado en su perfil de Instagram. “La serie ofrece una mirada poco común al mundo de dos de los hombres más famosos —y a la vez más reservados— del planeta, que se abren sobre la vida, la pérdida y la paternidad”, señalaba una sinopsis sobre el documental. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente.

La noticia se hizo pública el mismo día que Malik lanzaba su nuevo disco, Konnakol, y que compartía con sus seguidores en Instagram que había tenido que ser hospitalizado de urgencia debido a una enfermedad de la que todavía no se conocen más detalles: “Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando. Gracias al increíble personal del hospital: médicos, enfermeras, cardiólogos, directivos, personal administrativo y a todos los que nos han ayudado y siguen haciéndolo”, explicaba en su perfil de Instagram, donde acumula 52,7 millones de seguidores.

Este no es el primer enfrentamiento que mantienen Malik y Tomlinson. Ambos, que fueron inseparables durante los cinco años que duró la formación al completo, protagonizaron miles de titulares días después de que se anunciase la salida de Malik de One Direction, en marzo de 2015. El conflicto comenzó cuando el productor Naughty Boy publicó una imagen de Malik en el estudio de grabación iniciando su proyecto en solitario. Esta estaba modificada con un filtro para convertirla en una especie de dibujo. Entonces, Tomlinson mandó un mensaje por X (antiguamente conocido como Twitter): “¿Os acordáis de cuando teníais 12 años y pensabais que esos filtros de Mac para fotografías eran guays? Algunos aún lo piensan”. La polémica estaba servida y sus protagonistas no se quedaron callados. “Y algunos no saben cantar, pero ¿quién se queja si hay autotune?”, respondía el productor.

Lejos de quedar ahí el asunto, Tomlinson volvió a responder y le preguntó sobre “qué sentía al ir a remolque de la carrera de otra persona”. Naughty aseguró que el cantante llevaba “haciéndolo los últimos cinco años” y este respondió que no lo habían hecho mal “si miraba las cifras de ventas”. Fue entonces cuando apareció Malik, quien le reprochó a su excompañero de grupo su actitud. Le pidió que “se metiera en sus asuntos y dejara de hacer comentarios sobre su vida”.

Los siguientes años estuvieron marcados por la indiferencia y la nula relación. El primer encuentro público después de nueve años de distanciamiento ocurrió en noviembre de 2024, durante el entierro de Liam Payne.