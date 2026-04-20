Paz Vega y Orson Salazar se separan después de 25 años juntos

La nueva agencia de representación de la actriz ha confirmado la noticia a la revista ‘¡Hola!’. “Agradece mucho el interés y pide respeto a su privacidad y a la de su familia en este momento tan doloroso”, asegura

La actriz Paz Vega y su marido, el empresario Orson Salazar, han puesto fin a su relación tras 25 años juntos, según ha confirmado la revista ¡Hola!. La publicación ha asegurado que la española accedió a confirmar la noticia de su separación del padre de sus tres hijos a través de su nueva oficina de representación, Meraki Agents. “Nos aseguran que en su ánimo está poner todo el esfuerzo para que este proceso se haga de la mejor manera posible por el bien de sus tres hijos, dos de ellos aún menores”, publicó la revista este fin de semana. En la información también citan a sus representantes, que destacan que la también directora “agradece mucho el interés y pide respeto a su privacidad y a la de su familia en este momento tan doloroso”, y confirman que no realizará más declaraciones al respecto.

Hace una semana, Paz Vega publicó un mensaje en sus redes sociales que inició los rumores de separación. “Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser... Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer... Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción. Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé, pero ya hace mucho que dejé de soñar... y de oír el latido de mi corazón, solo hay ruido y me ahogo en él. Necesito silencio...”, compartió la actriz, de 50 años.

Según revela ¡Hola!, la última foto de ambos juntos en redes sociales se remonta a septiembre del año pasado, cuando la ya expareja posó frente al espejo antes de un desfile de moda en Milán. En otra publicación en Instagram (donde la actriz tiene 532.000 seguidores) de la semana pasada, Vega hablaba de que había cruzado un puente y que estaba presente y fuerte en su fragilidad. La cantante Marta Sánchez, gran amiga de la intérprete de Lucía y el sexo o El otro lado de la cama, le dejaba un comentario contundente: “Lo que sucede conviene”.

La actriz sevillana se casó en 2002 con Orson Salazar Roa en Caracas, Venezuela, país de origen de él, y en 2005 repitieron ceremonia para contraer matrimonio por la iglesia. La ya expareja tiene tres hijos en común: Orson Jr., de 19 años; Ava, de casi 17; y Lenon, de 15. Desde 2017 la familia volvió a vivir en Madrid tras más de una década en Estados Unidos: “Disfruté mucho los 14 o 15 años que estuve allí. Aprendí un idioma que no sabía, me adapté a una cultura totalmente ajena a la mía, crie a mis hijos en Los Ángeles, y eso fue muy bueno”, explicó en una entrevista publicada en EL PAÍS Semanal en 2024.

En su última conversación con este periódico habló de su primera película como directora, Rita, y próximamente está previsto que comience el rodaje de su segundo trabajo dirigiendo, Ana No. “Puedo decir que yo he sido feliz cuando tuve a mis hijos y rodando esta película. Me pregunto por qué no lo habré hecho antes”, dijo. También aseguró que ser actriz y convertirse en directora “es como cuando estás enamorada… pero conoces a otro. Y dices: ‘No era eso, es esto”.