Reírse del desamor en el confesionario de Rosalía  

Las etiquetas en los pueblos no se van ni con aguarrás. Y para ello, la elección del primer novio siempre es crucial. Si esa relación se alarga mínimamente en el tiempo, enseguida ambas personas se convierten en la referencia cruzada del otro. ¿Qué Pili? La del Carlos. ¿Qué Carlos? El de la Pili. Y así será para siempre, sobre todo si luego se les pierde la pista. La imagen pública queda fijada a los 18, y es prácticamente imposible cambiarla. Igual que el relato de por qué fracasó aquella pareja, que tiene básicamente dos opciones: o ella no estuvo a la altura moral o ella no supo aguantar lo que tocaba.

Durante muchos años, las mujeres han sostenido el fracaso (y el ¿éxito?) de las relaciones amorosas. Una losa de culpa arrastrada y compartida solo en la intimidad. Bastante triste es el desamor como para pregonarlo a los cuatro vientos. Pero algo ha cambiado, y se nota en las redes. Basta abrir TikTok para encontrar los vídeos de La letra pequeña. Una especie de terapia grupal, donde mujeres cuentan entre carcajadas sus dramas amorosos. “¿Tú cómo sanas?”, le pregunta el presentador y actor Sebastián Vega a su entrevistada, la influencer Juanita Díaz. “Yo soy una mujer de obsesiones, así que me consigo una nueva obsesión, otro man al que chimbear”. El show respira camaradería, igual que los reels de Netas Divinas, el popular programa de Unicable. “Esta es la frase con la que él me terminó: ‘He recibido mejor atención de mujeres no tan inteligentes como tú”, confiesa una asistente al programa. La genialidad es recibida entre aplausos.

Pero la última contribución para reírse de desamor y despojarse de la culpa es de Rosalía. “Cuando ya íbamos a hacer un año… Se acabó. Me lo dijo: ¿es que sabes qué pasa? A partir del año, yo puedo llegar a ser infiel”, le cuenta la cantante Aitana, sentada en el confesionario del Lux Tour que la cantante está llevando por el mundo. “¡Al menos fue sincero!”, sigue, entre risas, en un vídeo mil veces compartido en cualquier red social. Después admite que siguió intentándolo, pero que aquella relación ya no daba más de sí, por motivos obvios. “Él sabía que él mismo tiene caducidad”, resume Rosalía. Hablan entre líneas, pero con la suficiente claridad como para que el público sepa perfectamente a quién se refieren.

Las confidencias siguen, esta vez de la creadora de contenido Shannis, muy popular entre quienes aún son jóvenes. “¡Me encanta los hombres, tía! ¡Si son gais, más! ¡Ese es mi problema!”, comparte en otro concierto de Rosalía. “¿Alguna vez has estado con un gay?”, le tira a la cantante. “No me empieces que no termino”, se escapa Rosalía, sin atreverse a entrar a un camino reinterpretado por sus fans en las redes. “Vengo a confesar una tragedia”, se suma Esty Quesada, la Youtuber y actriz, que revela, paso a paso, su varapalo amoroso. El público grita y aplaude en los vídeos que se han hecho virales. Una ovación con ecos también en X, donde ya abundan las quinielas para adivinar sus próximas invitadas en los conciertos en Lisboa, Barcelona o Ámsterdam.

Rosalía propone una expiación pública de los pecados del amor, que hasta no hace tanto solo cometían las mujeres. Si él incumplía cualquier pacto de pareja es porque no le acompañaba la mujer adecuada; si ella entraba en barrena es porque en realidad dependía demasiado; si él se buscaba a otra es porque en casa carecía de lo necesario; si ella se buscaba a otro es porque siempre fue una casquivana. Pero ha llegado la nueva era de los fracasos compartidos. De soltar el lastre de la verdad eterna del pueblo, reírse y gritar: ¡Viva el desamor!