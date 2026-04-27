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Sorteos
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Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 27 de abril

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
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Madrid -
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Arrancamos la última semana del mes de abril con los sorteos habituales de Loterías y Apuestas del Estado. Este lunes es el turno para Bonoloto, La Primitiva junto a El Joker y Eurodreams.

En concreto, el sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo hubo un acertante de primera categoría, que se llevó un premio de más de 700.000 euros y selló su boleto ganador en Barcelona.

Además, hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 123.000 euros y selló su boleto ganador en Salamanca.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 27 de abril han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 20, 23, 40, 41, 45, 49
  • Número complementario: 22
  • Reintegro: 3

Todos los premios

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar y cobrar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados. Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

A la hora de cobrar los premios, recuerda la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.

Otros Sorteos

La Primitiva

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