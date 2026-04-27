Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 27 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este último lunes del mes de abril, la ONCE arranca la semana con sus sorteos habituales, entre ellos, el Cupón diario de la ONCE, que se juega de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros al agraciado con el número más la serie.

Este premio es el más esperado, pero no es el único con el que puedes ser agraciado con este juego, el Cupón diario reparte multitud de premios en función de las cifras acertadas del cupón premiado del día.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy lunes 27 de abril son los siguientes:

Número: 71966

Serie: 036

Todos los Premios del Cupón Diario

Estos son los premios en juego:

71966 serie 036 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

71966 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

7196 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

1966 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

719 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

966 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

71 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

66 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

7 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

6: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez terminado el sorteo el día, se publicarán los resultados en la página web oficial de JuegosOnce.es y se podrán consultar a través de la App de ONCE donde se pueden escanear los décimos y comprobar tu suerte.

Cobrar los décimos premiados

Para aquellos cupones que se compraron online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.

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