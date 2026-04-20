Cher descubrió a los 79 años que es abuela de una chica de 15

La cantante y actriz confirmó los rumores mediante una llamada telefónica con la madre de su nieta, la exmodelo Kayti Edwards, después de que su hijo Elijah Blue Allman se lo confesara en medio de una sobredosis en junio de 2025

A sus 79 años, Cher se ha enterado de que es abuela de una joven de 15 años. El hijo menor de la cantante, Elijah Blue Allman, no para de sorprender. Hace unos días la artista solicitó la custodia de su hijo menor, de 49 años y fruto de su relación con Gregg Allman, quien está ingresado en un centro psiquiátrico por sus problemas de salud mental y tras cometer varios delitos. Y es que desde hace varios años, el guitarrista enfrenta problemas de adicción que lo han llevado a sufrir sobredosis en más de una ocasión. Precisamente en junio de 2025 el hijo de la actriz fue hospitalizado por abusar de las drogas y fue entonces cuando le reveló a su madre un gran secreto: que tuvo una hija en 2010.

En exclusiva con The Sun, la exmodelo y madre de la nieta de Cher, Kayti Edwards, ha revelado que ella tuvo un breve romance con Allman en 2010. Ese mismo año quedó embarazada y dio a luz a Ever, quien ahora tiene 15 años. El año pasado, tras la sobredosis del músico, la intérprete de Believe decidió asegurarse de lo que su hijo le había confesado y confirmó la noticia mediante una llamada telefónica. “Cher se puso en contacto conmigo en junio del año pasado y me preguntó si era cierto, así que tuve que confesárselo”, cuenta Edwards a la publicación. “Me dijo que Elijah le había contado algo al respecto allá por 2021 ―cuando sufrió otra sobredosis―, pero que no sabía si eran solo tonterías. Cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras”, revela.

Kayti Edwards, también de 49 años, vive en California con sus cuatro hijos y su esposo. Ella y Allman fueron amigos durante varios años antes de involucrarse románticamente. “Elijah y yo pasamos la noche juntos y me quedé embarazada. Él siempre lo supo desde el primer día, pero nunca quiso ser padre”, cuenta al periódico británico. “Él pasaba a visitarnos, cada par de años, pero solo para saludar”.

En 2021 fue cuando el rumor de que Allman tenía una hija comenzó a expandirse, después de que, también en medio de una sobredosis, el hijo de Cher le confesara a su entonces esposa Marieangela King que tenía una hija. “Esto fue lo que desató los rumores en la familia”, asegura. “Después me envió un mensaje de texto diciendo que quería disculparse”.

Un poco antes de la sobredosis de 2025, Allman buscó a Edwards. “Regresó a mi vida hace poco. No sabía nada de él, pero me preguntó si podía venir a Joshua Tree ―donde ella vive― porque necesitaba alejarse de Hollywood. En cuanto se bajó del coche supe que no estaba bien", cuenta. “Unas semanas después sufrió una sobredosis y fue hospitalizado, y fue entonces cuando Cher se puso en contacto conmigo. Quería saber qué había pasado y me preguntó si era cierto lo de Ever. Fue entonces cuando tuve que contarle la situación”, explica.

Cher y su hijo Elijah Blue Allman, en un evento en 2002. Jim Smeal (Ron Galella Collection via Getty)

Aunque impactante, enterarse de que era abuela fue una buena noticia para Cher, quien quiso conocer a su nieta. El pasado septiembre la cantante las invitó a Edwards y a Ever a su casa en Malibú: “Fuimos a la casa y nos quedamos a dormir. Fue encantadora y amable, y cenamos juntas”, relata a The Sun. “Cher le preguntó a Ever si quería ver su armario y le enseñó unos vaqueros que había usado en un concierto. Fue una experiencia genial para ella. Jugaron en la piscina y ella le habló a Ever sobre la escuela y le preguntó sobre chicos”, cuenta.

La exmodelo ha asegurado que, aunque Cher “sigue asimilando la noticia”, ella y Ever están construyendo una relación. “Cher le envió una tarjeta y regalo de Navidad. Y luego, para su cumpleaños, le envió dinero y un chándal de Chrome Hearts. La llamó y hablaron por teléfono. Cher se está esforzando mucho”, asegura. La razón por la que Edwards no se acercó antes a la abuela de Ever es porque “Elijah y su esposa siempre decían que Cher no quería ser abuela y que mantuviera a Ever alejada”, explica. Y añade: “Estaba nerviosa por presentársela, pero ha sido una experiencia maravillosa.”

Para Ever, la noticia de que Allman es su padre y Cher su abuela también es nueva. “Él quería verla y tener una relación con ella, pero no estaba en condiciones de hacerlo. Ella pensaba que solo era un amigo de la familia. Tuve que protegerla de él y, cuando mejore, lo agradecerá”, explica Edwards. “Cher también es muy protectora con Ever y la dinámica familiar, y conoce el estado de Elijah y quiere protegerla también. Necesita volver a ser el chico que yo conocí, y Cher está de acuerdo. Necesitamos que mejore”, dice sobre Allman, quien se encuentra a la espera de juicio donde enfrenta cargos por allanamiento, robos y agresión.