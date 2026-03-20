Nicola Peltz habla de cómo es la relación de Brooklyn Beckham con su familia: “Le acogieron como a un hijo más”

La ruptura familiar de los Beckham ya es una realidad, pero durante 2025 fue solo un rumor que con el paso de las semanas iba tomando más fuerza. Filtraciones a la prensa de fuentes de su entorno, mensajes cruzados e indirectas protagonizaron durante meses titulares y teorías en medios de comunicación y redes sociales, hasta que todo estalló el pasado mes de enero. Brooklyn, el primogénito de David y Victoria Beckham, rompió su silencio y hacerse con la narrativa de la que él considera su verdad. “No quiero reconciliarme con mi familia”, fue una de las frases lapidarias que utilizó en su extenso comunicado publicado en Instagram, donde actualmente acumula 17 millones de seguidores. Él no ha vuelto a hablar del tema, aunque sí que ha tenido comentados movimientos: felicitó a su suegra por el Día de la Madre —en el Reino Unido se celebra el 15 de marzo—; pero no lo hizo con su madre, al menos de manera pública. También hizo un comentario sobre la situación familiar el multimillonario inversor Nelson Peltz: “Manténganse alejados de la prensa”, asegura que le aconsejó a su hija y su yerno. Nicole Peltz no habló en su momento, y tampoco lo ha hecho directamente ahora que ha protagonizado la portada de la revista Elle en la edición de España. Aunque sí parece dejar un mensaje a sus suegros: su familia sí acogió a su pareja, algo que, según Brooklyn, no hizo el matrimonio Beckham.

La entrevista, realizada en Los Ángeles, llega como promoción de la nueva película de la que es protagonista, Prima. “Estoy muy concentrada en este filme. Y Brooklyn está completamente volcado en su proyecto Cloud 23, una línea de salsa gourmet... Pero cuando nos vemos por la noche en casa, estamos bien”, explica Peltz a la publicación, en una demostración de la calma con la que está viviendo el matrimonio el revuelo causado por la disputa familiar. “Estar en nuestro lugar con él y mis perros es mi idea de paraíso. Ponemos de fondo Las chicas Gilmore o Sexo en Nueva York y tenemos nuestra noche perfecta”, añade.

En este último año, cada uno de los movimientos de la pareja ha sido observado con lupa en busca de pistas que explicasen en qué punto se encontraba la relación con el resto de los Beckham. Y ella es algo que no lleva especialmente bien: “Soy muy sensible, necesito trabajar en no leer todo: noticias online, comentarios en redes... Trato de no fijarme en lo que dicen, pero me afecta. Debo aprender a tomar distancia", explica en Elle. Por el contrario, asegura que su marido “lo consigue”: “Necesito tomar nota de cómo lo maneja”.

¿Cómo acogieron a Brooklyn [sus padres]?, pregunta la periodista, Lucia Magi. “Como a un hijo más. Se lleva muy bien con mis hermanos [tiene siete]. Juegan mucho al fútbol juntos”, responde. Peltz también revela más detalles de cómo se conocieron: “Coincidimos con mi hermano en Coachella, pero nos conocimos de verdad en una fiesta de Halloween años después. Yo iba vestida de gata y cuando entré, me estaba mirando; lo vi escondido detrás de un arbusto...¡en plan show de Bad Bunny! Él se quedaba en Los Ángeles 10 días. Suelo ser como una abuela: me acuesto muy temprano. Pero para pasar más tiempo con él, sacrifiqué mis hábitos. Estábamos juntos hasta las diez de la mañana, conduciendo por la ciudad, explorando... Buscábamos excusas para no separarnos. Un día, volviendo a casa por la mañana, llamé a mi madre y ella lo entendió todo enseguida: ‘Si te has quedado despierta hasta ahora, es el hombre indicado’, me dijo. Tenía razón”.

La actriz y modelo también explica lo exigente que es consigo misma y con su físico, y aprovecha para hacer una clara defensa pública de su relación: “Puedo mirarme al espejo y destrozarme. Observar una foto y querer cambiar esto y aquello. Tengo miles de inseguridades. Vivimos en un mundo tan enfocado en lo externo que casi es imposible tener una confianza firme. Pero intento concentrarme en el interior, en cómo tratar a las personas y en cómo estas me hacen sentir”. Y añade: “No creo que deje de ser dura conmigo. Es parte de mi personalidad. Pero creo en proponerte grandes metas y hacer todo por alcanzarlas. Es bueno tener siempre un objetivo y estar en un camino hacia algo que te inspire. Brooklyn apoya mis sueños y es el más dulce cuando me pongo demasiado estricta conmigo misma. Tiene el mejor corazón del mundo”.