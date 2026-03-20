Shonda Rhimes defiende la omisión de Eric Dane en el ‘In Memoriam’ de los Oscar: “Él no es una estrella de cine”

En cada edición los premios Oscar se dedica unos minutos a recordar y homenajear a los actores, directores, guionistas y otras figuras de la industra que fallecieron en el último año. El In Memoriam se ha convertido en una tradición desde que lo hicieron por primera vez en 1994. Pero también se ha convertido en una costumbre que este segmento genere indignación con lo que muchos consideran olvidos imperdonables. Este año ha sido el caso de actores como Brigitte Bardot o Robert Carradine y las estrellas de televisión James Van Der Beek y Eric Dane.

Sobre la omisión de Dane en el homenaje se ha pronunciado Shonda Rhimes, la creadora de la serie Anatomía de Grey en la que el actor interpretó al carismático doctor Sloan que hizo despegar su carrera. Y Rhimes defiende la decisión de la Academia: “Él no es una estrella de cine”, dijo en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair cuando le preguntaron por esa ausencia en el In memorian. “Cuando lleguen los Emmy [ya a finales de año], será inmortalizado como se merece”, agregó. “No puedes culpar a los Oscar por el hecho de que están premiando películas, y hubo mucha gente que se quedó en el camino. Eric era único en la televisión y no puedo esperar a ver lo que ellos [los Emmy] hacen con él”.

“Eric es, era, un ser humano increíble. Sigo diciendo ‘es’ porque me cuesta mucho creer que ya no esté aquí y fue una gran pérdida”, dijo la productora a Entertainment Tonight en el after de los Oscar. “Fue una gran pérdida para la familia de Shondaland [la compañía de producción de Rhimes], para la familia de Anatomía de Grey y, sinceramente, para la gente que lo conocía. Era un tipo maravilloso, generoso, y no sé si todo el mundo comprende lo increíble que era”.

La muerte del actor fue una de las que más conmocionó a la industria este año por la rapidez con la que sucedió: Dane falleció el pasado 20 de febrero a los 53 años apenas 10 meses después de ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una fuente cercana a la esposa del actor, Rebecca Gayheart, dijo a TMZ que aunque estaban tristes de que el actor no fuera incluido en el homenaje de los Oscar entendían que “fue un año de pérdidas profundas para la industria”. Además de que encontraron consuelo sabiendo que sí lo incluyeron en el In Memoriam de la página web de la Academia.

Aunque normalmente el In Memoriam consta de un vídeo acompañado de un pequeño discurso introductorio, este año el segmento incluyó homenajes más extensos para Robert Redford, Diane Keaton y Rob Reiner. Barbra Streisand fue la encargada de recordar la memoria de Redford —incluyendo un fragmento de la canción The Way We Were—, quien murió el pasado 16 de septiembre mientras dormía en su casa en Utah. La actriz Rachel McAdams dedicó un emotivo discurso a Keaton, quien murió de una neumonía el pasado 11 de octubre. Y Billy Crystal rindió tributo a Rob Reiner y Michelle Reiner, quienes fueron asesinados el pasado 15 de diciembre en su casa; un crimen del que el principal sospechoso es su hijo, Nick Reiner.