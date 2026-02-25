Eugenia Silva y Alfonso de Borbón se separan tras 13 años de relación

Eugenia Silva (50 años) y Alfonso de Borbón y Yordi (53 años) han tenido unos meses complicados. El pasado octubre la modelo y empresaria madrileña recibió una prótesis de titanio por una artrosis severa, una operación que “no es fácil de asumir, cuando tu carrera está ligada a la imagen”, según ella misma compartió en su perfil de Instagram. El empresario también sufrió un duro golpe al perder a su padre, Alfonso de Borbón y Escasany, el 10 de mayo de 2025 y, solo 10 días después, también a su tío, Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla. Ahora, la también abogada y el primo del rey Juan Carlos han decidido darse un tiempo de reflexión y se han separado después de 13 años en pareja y dos hijos, según confirma la revista ¡Hola! en la portada de la revista que este miércoles ha llegado a los quioscos.

Hace dos semanas, Alfonso de Borbón dejó el hogar familiar en Madrid que comparte la pareja con sus hijos Alfonso, de 11 años, y Jerónimo, de 9 años, según ha informado la publicación. Fuentes cercanas les han confirmado que la pareja atraviesa una crisis desde hace un tiempo y han optado por seguir sus vidas por separado hasta nuevo aviso. Mientras que al primo de rey emérito se le ha visto estableciéndoselos en su nuevo hogar, la modelo se ha centrado en sus proyectos laborales, ahora también como productora de reportajes y al frente de su agencia de representación de talentos, y en su recuperación física.

Aún no han confirmado que se trate de una separación definitiva y tampoco es la primera vez que pasan un tiempo alejados. Su relación estuvo marcada por un principio bastante inestable; en 2009 rompieron su relación, que retomaron en 2013. Poco tiempo después nació su primogénito y la modelo defendía que “hay segundas partes mejores”. La pareja no se ha llegado a casar y ella comentó a Hola! en 2015 que no era algo que le hiciera “especial ilusión”.

Pese al distanciamiento, la modelo siempre se ha referido a Borbón como un gran apoyo en su vida y un padre fenomenal. En una entrevista en marzo de 2025 con EL PAÍS, le daba las gracias al empresario por permitirle alcanzar ese balance entre ser madre y modelo: “Sin ayuda en casa... de ninguna manera llego a conseguir todo lo que consigo”. Y en conversación con ¡Hola!, a principios de febrero, dejó claro que la prioridad de ambos es su familia: “No todo es siempre de color de rosa, como en cualquier relación, pero ambos pensamos siempre en nuestros hijos como prioridad absoluta, y eso marca el camino. Su padre está muy presente en su día a día; les enseña deportes, pasan mucho tiempo juntos y son chicos muy deportistas. Lo adoran y eso me llena de felicidad. Al final, cuando hay respeto, admiración y un proyecto común tan importante como la familia, todo fluye de una manera muy natural”.

A sus 50 años, la modelo sigue trabajando con marcas de lujo como Oscar de la Renta, Armani o Carolina Herrera. A los 18 años conoció a Giorgio Armani, con quien dio sus primeros pasos en Milán, y desde entonces colabora con la marca de forma ininterrumpida. Ahora también es imagen internacional de Lancaster. La empresaria que ha vivido en ciudades como Nueva York y que ha sido cercana a personas influyentes de la moda como Anna Wintour, ha sabido conservar un equilibrio entre sus proyectos laborales y personales, en varias ocasiones ha contado que su mayor motivación para seguir son sus hijos.