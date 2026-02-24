Kanye West, a juicio por la demanda de un exempleado que lo acusa de deberle más de un millón de dólares

Las repercusiones del comportamiento errático durante años de Kanye West le siguen pasando factura. A finales de enero, el rapero pidió perdón con un anuncio en The Wall Street Journal por sus acciones en el pasado que incluyen la negación de 400 años de esclavitud, discursos antisemitas, diseños con la esvástica en su colección de ropa y una canción titulada Heil Hitler. Ahora el exmarido de Kim Kardashian se enfrenta a un juicio por la demanda que le interpuso un extrabajador en septiembre de 2023 en un tribunal de Los Ángeles, que lo acusa de no haberle pagado más de un millón de dólares en salario por los trabajos realizados en la mansión de West en Malibú y de condiciones de trabajo inseguras. Tony Saxon, el demandante, alega que trabajaba 18 horas al día y dormía en el suelo. Y, según documentos obtenidos por TMZ, ha solicitado que Bianca Censori, la esposa de Ye, testifique en el juicio, que está previsto que empiece el 2 de marzo.

Este lunes ha comenzado la selección del jurado para el juicio en el que Kanye West se enfrenta a acusaciones de discriminación por discapacidad, violación de la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California y múltiples violaciones del código laboral. Saxon busca recibir más de un millón de dólares en salarios no pagados, además de una compensación por gastos médicos y angustia emocional.

En 2021, Kanye West compró una casa frente a la playa en Malibú por 57 millones de dólares y contrató a Saxon como gerente de proyectos para remodelar la propiedad. Sus tareas incluían actuar como seguridad a tiempo completo y cuidadar la propiedad por un salario de 20.000 dólares la semana, según la información obtenida por People. El demandante afirma que solo recibió un pago y que se vio obligado a dormir en “condiciones improvisadas”. Dormía en “espacios vacíos en el suelo y usando el abrigo como ropa de cama”, según la demanda. Saxon asegura que la situación se complicó cuando West retiró todas las ventanas y la electricidad de la casa. Además, “se lesionó gravemente la espalda” y cuando solicitó un descanso, West se negó y lo amenazó diciendo que sería considerado como “un enemigo” si no cumplía con su trabajo. Saxon se negó a continuar con las peticiones “peligrosas” del rapero, y finalmente West lo despidió.

“Quería tener un refugio antiaéreo/búnker en el sótano para esconderse de los Clinton y las Kardashian, todo mientras vivía en una playa pública, ¡y que su casa no tuviera electricidad, ventanas, fontanería ni escaleras! Además, me dejó el cuello y la espalda destrozados para siempre, y él lo sabe", escribió Saxon en 2023 en una publicación de Instagram, donde reúne más de 10.000 seguidores. “Él y yo éramos amigos en un momento dado, nos unimos personalmente. Mientras estuve despierto durante tres días, olía tan mal que me preparó un baño en el Nobu. También me tocaba su propia música en el auto de su exesposa en el camino a McDonald’s, ya que nunca la había escuchado antes”. Y añadía: “Estaba viviendo allí, dejándome la piel por él, trabajando 18 horas al día. Me tocaba vivir en una casa sin ventanas en una playa pública. Además, despidió a toda la seguridad de la casa porque sabía que yo era un tipo duro y podía encargarme de todo solo; pero esto se volvió peligroso, ya que tenía un asalto constante de drones, streamers en directo y paparazis apareciendo a todas horas del día. Era un prisionero de la casa. No podía dejarla sola, ya que yo era el único con llave autorizada o en quien él confiaba para vivir allí. Estaba atrapado, dormía en el suelo y él perdía los estribos conmigo si no vestía de negro. Cualquiera pensaría que vivir en una mansión de 57 millones de dólares frente al mar en Malibú sería un sueño para cualquiera...“, escribía en un mensaje que acompañó de una foto suya tomada en la mansion.

El rapero negó todas las acusaciones en un escrito presentado en noviembre de 2023, argumentó que Saxon realizó trabajos sin su consentimiento, que no era un contratista con licencia y solicitó al tribunal que desestimara la demanda. El mes pasado, West presentó una demanda contra Saxon por establecer de manera indebida un embargo preventivo de 1,8 millones de dólares sobre la propiedad ―una garantía que tiene un trabajador para cobrar en caso de que el dueño no pague―, según ha recogido Los Angeles Times.

Las renovaciones en la casa de Malibú también han generado polémica en el mundo de la arquitectura. Fue diseñada originalmente por Tadao Ando, un arquitecto japonés ganador del Premio Pritzker en 1995 y West no dejó rastro de su obra. En septiembre de 2024, el rapero finalmente vendió la casa por 21 millones de dólares a Steve Bo Belmonte, quien le dijo a Los Angeles Times que su objetivo era restaurar la casa “para que sea como si Kanye nunca hubiera estado allí”.