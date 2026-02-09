Kim Kardashian y Lewis Hamilton alimentan los rumores de su relación en la Super Bowl

La empresaria y el piloto de Fórmula 1 han acudido juntos al partido de la NFL en el Levi’s Santa Clara, en California, aumentando así las sospechas sobre un romance. Amigos desde hace más de una década, en las últimas semanas se les ha visto en el Reino Unido y en París

Bad Bunny no ha sido el único protagonista de la Super Bowl celebrada este domingo 8 de febrero en San Francisco. Entre todas las caras conocidas que se acercaron al estadio Levi’s Santa Clara para ver el partido de la NFL entre Seattle Seahawks y New England Patriots (con triunfo de los primeros), ha habido dos que, aunque más reservadas, no han pasado desapercibidas. Kim Kardashian (Los Ángeles, 45 años) y Lewis Hamilton (Stevenage, Reino Unido, 41 años) se sentaron juntos para ver el espectáculo deportivo desde las gradas. Sin esconderse de las cámaras que han inmortalizado su cita, pero sin ninguna muestra de afecto o de complicidad de pareja, la empresaria y el piloto de Fórmula 1 han alimentado con su aparición los rumores que desde hace semanas apuntan a su posible romance.

Amigos desde hace al menos una década, esta es la primera vez que se les vincula sentimentalmente. Unas sospechas que nacen de sus distintos encuentros recientes. La semana pasada se les vio en París. Un vídeo del medio estadounidense TMZ les muestra bajando del mismo coche en lo que parece la entrada de un hotel. Según apuntan varios medios, habrían llegado a la capital francesa el pasado 2 de febrero desde el Reino Unido, en un avión privado y manteniendo un perfil discreto. Según el diario británico The Sun, su estancia en el Reino Unido, el fin de semana del 31 de enero, fue “muy romántica” e incluyó noches en el lujoso hotel y club de campo Estelle Manor, en los Cotswolds, considerado uno de los 50 mejores hoteles del mundo, según la lista The World’s Best Hotels.

Los rumores del romance entre la millonaria propietaria de la exitosa marca Skims y el piloto empezaron cuando fueron fotografiados juntos llegando a la fiesta de Nochevieja de la actriz Kate Hudson en Aspen. Su amistad hizo que esto pasara desapercibido, pero desde entonces sus continuados encuentros han hecho que las sospechas de que son más que amigos cojan vuelo.

En los vídeos y fotos de ambos durante la Super Bowl LX se les ve cómplices y muy conjuntados vestidos de negro, pero no hay muestras públicas de cariño; aunque sí de tímidos bailes durante el espectáculo del intermedio. También se les ve acompañados en las gradas de Kendall Jenner, hermana de Kardashian, amiga del piloto —con quien fue fotografiada charlando en el Gran Premio de F1 de Miami, en 2024— y pareja de Bad Bunny durante casi todo 2023, hasta que rompieron por sorpresa en diciembre de ese año. Muy cerca de la pareja, junto a Jenner, estaba además el rapero y productor musical Tyler, the Creator.

La amistad entre Kardashian y Hamilton se remonta, al menos, a septiembre de 2014, cuando la empresaria aún estaba casada con Kanye West y Hamilton salía con la actriz y cantante Nicole Scherzinger; y los cuatro fueron fotografiados durante los premios Hombres del Año de GQ. Un año después, en 2015, el piloto británico tenía ya tanta relación con la familia de la empresaria e influencer que llegó a pasar la Pascua en su casa, según contó West, de quien también se hizo buen amigo —“Lewis Hamilton está en mi casa y estamos tocando música en mi estudio”, dijo sobre esos días juntos el rapero, en la School of the Art Institute of Chicago—.

Los lazos de amistad de Hamilton han llegado a la matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, que le visitó en el año 2018 en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. De noviembre de 2021 es la foto de Kardashian y el piloto que aún se puede ver en el perfil de Instagram de este, una instantánea tomada durante unos premios de innovación otorgados por la revista WSJ en los que ambos fueron homenajeados, y con la relación entre Kardashian y West ya acabada desde febrero de ese año. Hamilton y Scherzinger estuvieron juntos de 2007 a 2015 y desde entonces no se le ha conocido una pareja oficial, aunque se le ha relacionado con, entre otras mujeres, Rihanna, Rita Ora, y la modelo Camila Kendra. En cuanto a la influencer, desde su divorcio con West su única relación oficial ha sido con el actor Pete Davidson, con quien rompió, tras nueve meses, en 2022.