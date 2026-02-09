¿Hubo una boda en el intermedio de la Super Bowl de Bad Bunny? Sí, y fue legal

Son muchos los momentos que se están comentando sobre el intermedio de la Super Bowl protagonizado por Bad Bunny este domingo en el estadio Levi’s de Santa Clara (California). De la defensa del cantante de Puerto Rico de América más allá de Estados Unidos, a Lady Gaga como artista sorpresa invitada, la elección de Zara para vestir al puertorriqueño y, por supuesto, y como es habitual en esta cita deportiva, la cantidad de famosos que aparecieron en La Casita de Bad Bunny —que ya se hizo conocida por la cantidad de rostros conocidos que aparecieron en ella durante la residencia del artista en Puerto Rico— o que no se quisieron perder la final de la NFL desde las gradas. Pero si hay un momento del evento que seguro que se queda guardado para siempre en la memoria de sus dos protagonistas es la boda que tuvo lugar en el terreno de juego. Y es que, aunque el enlace formaba parte del espectáculo, no era un show, fue una boda legal.

Durante el espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny interpretó su canción de 2025 Baile Inolvidable, uniéndose después de que Lady Gaga cantara un arreglo de Big Jay de su éxito Die With a Smile. Mientras sonaba Baile Inolvidable, la pareja se casó sobre el césped. Según informa The Hollywood Reporter, los novios invitaron a Bad Bunny a su boda y, en lugar de asistir, el cantante los invitó a ellos a ser parte de su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, confirmó el equipo del cantante.

El representante del artista también confirmó a la revista Variety que la boda es legal. Así, la pareja, de la que no han trascendido sus nombres, se casó en el escenario más visto de Estados Unidos mientras a su vez formaba parte de la escenografía que hoy monopoliza la conversación en todas las redes sociales y los titulares de medios de comunicación de todo el mundo, en el que Ricky Martin fue el otro artista que cantó en los minutos de espectáculo. La pareja se casó en directo ante más de 125 millones de espectadores, con Bad Bunny como testigo y firmando su certificado de matrimonio. La actuación incluso mostró a los recién casados cortando su pastel de bodas en el escenario, compartiendo el feliz momento con quienes también estaban en el show. Lo que no ha trascendido es si algunas de las personas en el fondo de su boda en el campo eran amigos y familiares o simplemente bailarines de la actuación en sí.

El puertorriqueño, que ya hizo historia cuando a principios del mes de febrero su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS se llevó el Grammy a mejor álbum del año, lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico —en el que Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriot—, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español que lo hace. A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal se sumaron también varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G o los actores Pedro Pascal y Jessica Alba.