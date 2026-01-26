Garbiñe Muguruza y Arthur Borges dan la bienvenida a su primer hijo: “Nuestro pequeño milagro”

La extenista ha presentado a Marcos en una publicación de Instagram cuatro meses después de anunciar el embarazo y cuatro años después de conocer al empresario, con el que se casó en 2024

La extenista Garbiñe Muguruza y el empresario Arthur Borges ya son padres de su primer hijo. “Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada [es decir, nació el pasado 19 de enero]”, ha compartido Muguruza este lunes 26 de enero en su perfil de Instagram, con sus 803.000 seguidores. La ex número uno del tenis femenino, de 32 años, ha acompañado el mensaje con dos fotografías: una que muestra los pies del bebé y otra en la que se ve una mano adulta agarrándole un dedito. “Felicidades, chicos, me alegro mucho por ustedes”, ha comentado el modelo Juan Betancourt, uno de los centenares de usuarios que ha felicitado a la pareja. “Auguri maraviglia”, le ha escrito también la extenista italiana Flavia Pennetta.

Muguruza y Borges cumplieron su primer aniversario de boda el pasado octubre, un mes después de anunciar este primer embarazo, también a través de las redes sociales. “Familia”, escribieron entonces en un post conjunto en el que la extenista hispanovenezolana posaba en bañador luciendo su incipiente barriga de embarazada. La pareja se conoció en 2021, cuando la entonces tenista salió a dar un paseo por Central Park durante su participación en el US Open en Nueva York. Borges la reconoció, le pidió que posaran juntos para una foto y le deseó suerte. “Y sí, surgió un flechazo”, recordó ella en una entrevista con ¡Hola! en 2023.

“Me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”, dijo la campeona de Wimbledon y Roland Garros en dicha entrevista. Borges es licenciado en Administración de Empresas y actualmente trabaja como director de la firma Made to Measure de Tom Ford para Norteamérica —antes, también trabajó como modelo para marcas de renombre como Armani, Zegna o Hugo Boss—. El de Muguruza es el segundo matrimonio del finlandés de origen canario, después de darse el “sí, quiero” en 2018 con la patinadora finlandesa Kiira Korpi, de quien se separó en 2021.

Tres años después, se casó con la extenista en una ceremonia íntima celebrada en Marbella, rodeados de familiares y amigos cercanos —entre los 90 invitados estaban, por ejemplo, Conchita Martínez, que fue entrenadora de Muguruza durante varios años, y Carla Suárez, junto a quien formó pareja de dobles—. “Es de película total. Sabía que me casaría con él incluso antes de pedírmelo. Cuando nos conocimos, fue amor a primera vista y nos dimos cuenta muy rápido de que éramos una pareja ideal”, contó ella también a ¡Hola!, que cubrió el íntimo enlace en exclusiva.

Muguruza, que actualmente es codirectora del Mutua Madrid Open junto al también extenista Feliciano López, dejó definitivamente las pistas de tenis en abril de 2024, a los 30 años, después de un año de reflexión y de haber completado una exitosa carrera en el deporte. “No entiendo muy bien cuándo se hace historia, si consiste en ganar 25 Grandes, pero yo he hecho mi historia, que ha sido fantástica. Ha sido una decisión propia, me hacía falta; ha sido una respuesta a lo que me hacía falta, a lo que sentía. Ha sido fácil, porque he ido tomándola poco a poco”, dijo durante la conferencia en la que confirmó su adiós.