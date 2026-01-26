Amber Heard, sobre su juicio contra Johnny Depp: “Ya no quiero usar mi voz, ese es el problema”

Amber Heard (Texas, 39 años) no aparece en ninguna película desde 2023, cuando interpretó a Mera en Aquaman y el reino perdido. El rodaje había sido entre mediados de 2021 y principios de 2022, justo antes de que comenzase la mediática batalla judicial entre la actriz y su exmarido, Johnny Depp, que terminó en junio de 2022 con un veredicto favorable para el actor. La sentencia consideró que ambos se difamaron, pero concluyó que el maltrato que denunció haber sufrido Heard era falso y, por tanto, tenía que pagarle 10,35 millones de dólares a Depp —y él, dos millones a ella—. Ambos presentaron apelaciones y, al final, acordaron que Heard le pagaría a Depp un millón de dólares, que él donaría a varias organizaciones benéficas. Desde entonces, ella no ha vuelto a trabajar como actriz. Sin embargo, ahora ha participado en Silenced, un documental que se proyectó el sábado en el Festival de Cine de Sundance y que trata sobre “hombres acusados de maltrato que usan las demandas por difamación como arma para silenciar a las mujeres que denuncian abusos”, según explica la web del festival.

El argumento se centra en el trabajo de la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson, e incluye el testimonio de muchas mujeres, como el de la diputada australiana Brittany Higgins, que presentó una denuncia por violación contra un superior en el Parlamento australiano; o la periodista colombiana Catalina Ruiz-Navarro, que fue demandada por el director de la revista en la que trabajaba después de publicar una serie de denuncias de mala conducta en su contra. La breve aparición de Heard, según explica Variety, se centra en una charla con la directora del documental, Selina Miles, sobre las consecuencias de mediático caso. “Esto no se trata de mí. He perdido la capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”, asegura Heard.

La intérprete de 3 días para matar o Los diarios del ron (en cuyo rodaje, en 2009, conoció a Depp) evita hablar más de aquella derrota judicial contra su exmarido, pero sí comparte en la cinta su testimonio sobre otro juicio relacionado con el actor en el que estuvo asesorada por Robinson. La abogada trabajó con Heard en 2018, cuando el protagonista de Piratas del Caribe presentó una demanda contra The Sun por difamación. El periódico británico lo describía entonces como un “maltratador de esposas” y Heard prestó declaración en el tribunal defendiendo al periódico, que salió vencedor en el juicio en 2020. “Recuerdo que al final del juicio surgió la idea de que yo pudiera decir algo a la prensa. [Robinson] me preguntó si estaba segura de ello. Pensé: ‘Si me insultan, eso hará que este argumento sea todavía más obvio’. No entendía que, como mujer, expresar mi opinión pudiera empeorar tanto las cosas para mí”, lamenta sobre las repercusiones que tuvo ese momento en el juicio celebrado cuatro años después.

Amber Heard, durante su declaración en el juzgado de Fairfax en 2022. ELIZABETH FRANTZ / POOL (EFE)

“Cuando las mujeres hablan, los sistemas poderosos actúan para desacreditarlas y castigarlas”, critica la descripción del documental. Para Heard, según comenta en la cinta, escuchar el testimonio de otras mujeres que se han enfrentado a algo parecido a lo que ella vivió le ha servido de inspiración. “Me da fuerza ver a otras personas luchar. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Al ver el rostro de mi hija [Oonagh, de cuatro años; también es madre de los mellizos Agnes y Ocean, de seis meses] mientras crece y poco a poco empieza a adentrarse en este mundo... confío en que puede ser un mundo mejor”, afirma la actriz, que actualmente vive en Madrid.

Cuando Heard y Depp se separaron en 2016, la actriz citó diferencias irreconciliables en su petición de divorcio y presentó una orden de alejamiento temporal contra Depp en medio de acusaciones de violencia doméstica. La pareja de intérpretes llegó a un acuerdo de divorcio de siete millones de dólares a favor de ella en agosto de ese año —tras lo que retiró la orden de alejamiento—. Pero en marzo de 2019, el actor demandó a su exmujer por difamación por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para The Washington Post en el que se describía como víctima de maltrato, que dio comienzo al controvertido procedimiento judicial que no empezó hasta 2022.