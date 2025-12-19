Chiara Ferragni defiende su inocencia ante el juez en una nueva vista por el caso de los ‘pandoro’: “Estoy tranquila y confiada”

Los abogados de la ‘influencer’ italiana, para quien la fiscalía de Milán ha solicitado un año y ocho meses de prisión por el ‘Pandorogate’, han acudido al turno de su defensa para demostrar que es inocente. Tras esto, el tribunal tomará su decisión

La influencer italiana Chiara Ferragni, acusada de estafa agravada por promocionar unos dulces con supuestos objetivos benéficos que después no eran tales, ha defendido su inocencia ante el juez. En la última vista del proceso, celebrada este viernes 19 de diciembre, los abogados de la empresaria italiana han solicitado su absolución. “Sepan que Chiara es inocente desde cualquier punto de vista en el que se mire este asunto. No hay delito”, explicaron a los medios los letrados Giuseppe Iannaccone y Marcello Bana, después de realizar los alegatos defensivos en la sala del tribunal. El equipo legal de Ferragni aclaró también que han entregado al juez documentación que avala las “múltiples razones” que según ellos sostienen la inocencia de su defendida.

Ferragni optó por que el juicio se celebrara siguiendo el procedimiento abreviado, lo que significa que ha renunciado a la fase de debate y, en caso de condena, la pena se reducirá. En las vistas anteriores, aunque no estaba prevista su declaración en esta modalidad de juicio, la creadora de contenido quiso intervenir ante el juez y dijo que siempre había actuado “de buena fe” y como mucho había cometido algunos “errores de comunicación”. La sentencia se conocerá previsiblemente el próximo mes.

El caso ha despertado una gran atención mediática en Italia. Este viernes, a la salida del aula del tribunal de Milán en el que se están juzgando los hechos, decenas de periodistas esperaban a Ferragni. La influencer, como en ocasiones anteriores, descartó realizar declaraciones. “He escuchado a mis abogados y estoy tranquila y confiada. Espero que vaya bien”, se limitó a decir.

Una de las creadoras de contenido más famosas del mundo está acusada de estafa agravada, junto con otras dos personas. Según las acusaciones, entre 2021 y 2022 la influencer y empresaria italiana ideó campañas promocionales engañosas en las que daba a entender que realizaría donaciones a organizaciones benéficas con una parte del dinero recaudado por la venta de los productos. Se trataba de pandoros —por eso al caso se le conoce como el Pandorogate—, dulces típicos navideños de la marca Balocco, y de los huevos de Pascua de la marca Dolci Preziosi. En ambos casos, los artículos se vendieron en distintas campañas con un envoltorio especial que contenía el logotipo de la marca de Ferragni, por un precio bastante superior al habitual y con supuestos fines benéficos que no fueron tales.

A raíz del escándalo del 'pandoro', el imperio millonario que la influencer había levantado sobre las redes sociales comenzó a resentirse. Patricia J. Garcinuño (FilmMagic)

La publicidad inducía al consumidor a pensar que parte de la recaudación de las ventas iría destinada a obras benéficas en un hospital de Turín. En el caso de los pandoros, se acabó descubriendo que la empresa había donado 50.000 euros al centro médico meses antes de sacar los productos al mercado, por lo que la donación no guardaba ninguna relación con las ventas. Las empresas vinculadas a la creadora de contenido italiana recaudaron más de un millón de euros gracias a esta campaña. También está acusada de promocionar la venta de huevos de Pascua con el mismo sistema.

El abogado de la acusación que representa a una asociación de consumidores señaló en la vista anterior que los seguidores confían en los influencers y que, si estos les dicen que compren algo, lo hacen. La fiscalía solicitó también en la audiencia anterior una condena de un año y ocho meses de prisión. Los fiscales han revisado los correos electrónicos de los que, según la acusación, se desprendía que las indicaciones para gestionar las ventas de los dulces con la imagen de la influencer las habían dado las empresas de Ferragni. Y han explicado que cuando llegaban mensajes de clientes preguntando qué parte del precio de venta – que casi triplicaba el coste habitual de los productos – se destinaría a obras benéficas, los responsables de Balocco no respondían o se andaban con rodeos. Lo mismo ocurría, según reconstruyeron, con los huevos de Pascua.

Ferragni, ante el juez, habló, en cambio, de las numerosas actividades benéficas que ha llevado a cabo a lo largo de los años, entre ellas la recaudación de fondos que creó en el pasado, junto con su entonces marido, el rapero Fedez, para la unidad de cuidados intensivos del San Raffaele durante la pandemia de coronavirus o sus alegatos en público para condenar la violencia contra las mujeres.

La tormenta mediática por el conocido como 'pandorogate' desencadenó la ruptura de Chiara Ferragni con su marido y padre de sus dos hijos, el rapero italiano Fedez. Theo Wargo (WireImage)

Hace unos días, Pasquale Morgese, empresario y antiguo socio de Chiara Ferragni, acusó a la influencer de priorizar las ganancias inmediatas sobre los productos que promocionaba y definió la marca de la creadora de contenido como “una máquina de generar beneficios”. “Chiara solo pensaba en ganar dinero. Esa era su nueva misión. La adquisición, la expansión. El valor ya no era el producto, la emoción del cliente o la identidad de la marca. El valor era el beneficio. Y punto”, apuntó Morgese en una entrevista en el programa de la televisión pública italiana Farwest.

A raíz del escándalo del pandoro, el imperio millonario que la influencer había levantado sobre las redes sociales comenzó a resentirse: la facturación se desplomó, las grandes marcas de las que era imagen se desvincularon de ella y su reputación quedó tocada. Además, la tormenta mediática también desencadenó la ruptura con su marido y padre de sus dos hijos, el rapero italiano Fedez.