Donald Trump Jr. y su pareja, Bettina Anderson, se comprometen tras un año de relación

El presidente de Estados Unidos ha sido el encargado de dar la noticia en una cena celebrada este lunes en la Casa Blanca. “Me casaré con el amor de mi vida y me siento la chica más afortunada del mundo”, afirmó la protagonista ante los allí presentes

Donald Trump Jr. (47 años) y su pareja, Bettina Anderson (39), están comprometidos. Así lo ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes 15 de diciembre en una fiesta navideña celebrada en la Casa Blanca. Una noticia que el republicano ha compartido con los asistentes a la cita y que no ha tardado en saltar a medios de comunicación como The New York Times. Horas después, el portavoz del primogénito del magnate ha confirmado al citado periódico la información desvelada.

Otros medios como Daily Mail, también presentes en la velada, han dado más detalles de cómo fue el anuncio. “Después de abrazar a su padre, Trump Jr. tomó el micrófono para decirle a los asistentes que se había quedado sin palabras”, afirma el tabloide británico. “Quiero agradecer a Bettina por esa palabra: ‘¡Sí!”, aseguró el hijo del presidente. Y añadió: “Cuando vas allí no estás seguro de la respuesta. Siempre es un poco difícil. Pero ella dijo que sí, lo cual es un gran triunfo para este final del año”.

La protagonista también estaba presente en el momento del anuncio y quiso decir unas palabras en público, aunque primero agradeció al presidente y a la primera dama, Melania Trump, por la fiesta que habían organizado: “¡Qué privilegio es estar aquí en la Casa Blanca. Muchas gracias por organizar esta increíble fiesta, y a nuestra primera dama por estas decoraciones. ¿No son increíbles?”. Posteriormente, pasó a hablar de su compromiso: “Este ha sido realmente el fin de semana más inolvidable de mi vida, me casaré con el amor de mi vida y me siento la chica más afortunada del mundo”.

La relación entre Trump Jr. y Anderson lleva copando titulares desde 2024, cuando comenzaron los primeros rumores de noviazgo. Aunque su relación comenzó en primavera de ese año, no fue hasta septiembre cuando Daily Mail publicó unas imágenes besándose en Florida. En aquel momento, el primogénito del magnate seguía comprometido con su entonces pareja, Kimberly Guilfoyle. Una vez se hizo pública la relación, el futuro matrimonio se ha dejado ver en algunos de los eventos más importantes del año en Estados Unidos: en la final de la Super Bowl celebrada en Nueva Orleans en febrero y durante el discurso de Trump ante el Congreso en marzo, entre otras muchas citas.

Al mismo tiempo que comenzaba su noviazgo público, el presidente de Estados Unidos nombró, tal y como recuerda ahora The New York Times, a la expareja de su hijo como embajadora en Grecia. Asumió el cargo en septiembre y fue enviada a su puesto en Atenas en noviembre, hecho que compartió en sus redes sociales.

Bettina Anderson y Donald Trump Jr. en una gala celebrada en Palm Beach, el 15 de marzo de 2025. Ryan Emberley/amfAR (Getty Images for amfAR)

Esta es la tercera vez que Trump Jr. se compromete. La primera vez fue en 2004, cuando le propuso matrimonio a su primera mujer, Vanessa. Se casaron en Mar-a-Lago, la histórica propiedad que el magnate compró en 1985 para transformar en un club privado y en su residencia, en 2005. Juntos tuvieron a cinco hijos: Kai, Donald, Tristan, Spencer y Chloe. Después de 13 años casados, el matrimonio decidió poner fin a su relación. Pese a la ruptura, Vanessa siempre se ha mostrado cercana a la familia Trump y ha apoyado a su exsuegro en las campañas políticas, así como en otras actividades familiares. El mismo año de su ruptura, Trump Jr. inició una relación con Kimberly Guilfoyle, antigua fiscal y presentadora de Fox News, con quien también se comprometió. Esta relación terminó el pasado año, después de meses de rumores de distanciamiento y una posible relación que ahora se ha materializado en una futura boda.