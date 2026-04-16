Biftekia, la receta de hamburguesas griegas tiernas y aromáticas
Se alejan de las convencionales pero están igual de buenas. Las hierbas, el vinagre y otros ingredientes hacen que sean más suaves y frescas
En casi todas las casas griegas hay algo que no falta nunca en el congelador: biftekia listos para cocinar. Son esa solución rápida cuando no hay tiempo ni ganas de complicarse, pero también un plato que apetece siempre. Cada familia tiene su versión: algunos añaden más hierbas, otros un toque extra de vinagre o pan, hay quien los hace más finos, más gruesos, a la plancha o al horno.
Como suele pasar con las recetas populares, no hay una única forma correcta, pero sí una idea clara de lo que deben ser: aromáticos, tiernos y jugosos. No tienen mucho que ver con una hamburguesa convencional. Aquí la carne se trabaja, se mezcla con mimo y se deja reposar para que gane textura y sabor. El resultado es un bocado suave, casi esponjoso, con ese punto fresco de las hierbas que los hace distintos.
Son perfectos con una ensalada, con patatas o dentro de un pan de pita, y funcionan igual de bien recién hechos que recalentados al día siguiente. Tienen poco truco; pero lo tienen: el agua con gas aporta ligereza a la mezcla; el reposo largo mejora la textura y la jugosidad y hay que resistir la tentación de moverlos constantemente mientras se cocinan: cuanto menos se toquen, mejor quedan.
Dificultad: La de esperar que reposen
Ingredientes
Para 4 personas
- 500 g de carne picada de ternera
- 1 cebolla, rallada o muy picada
- 1 zanahoria, rallada
- 30 g de pan rallado
- 60 ml de agua con gas
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de menta fresca picada
- 1 cucharadita de perejil fresco picado
- Sal
- Pimienta negra
Instrucciones
En un bol amplio, mezclar la carne picada con la cebolla, la zanahoria, el pan rallado y las hierbas.
Añadir el agua con gas, el vinagre de manzana y el aceite de oliva. Salpimentar y mezclar bien.
Amasar la mezcla durante tres o cuatro minutos, hasta que tenga una textura homogénea y ligeramente esponjosa.
Cubrir y dejar reposar en la nevera al menos tres horas. Este paso es clave para que los biftekia queden jugosos.
Formar piezas ovaladas o ligeramente alargadas. Untarlas con un poco de aceite y marcarlas suavemente con un tenedor.
Cocinarlas a la plancha o en el horno precalentado a 200 °C, dándoles la vuelta solo una vez, hasta que estén bien doradas por fuera y hechas por dentro.
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