M., el gran traficante de ‘speed’ de la zona noble de Bilbao

Agentes de policía custodian a uno de los arrestados vinculados con un alijo de casi 300 kilos de hachís en Bilbao, el pasado 5 de marzo.

La Policía arresta a un hombre de 53 años como líder de un grupo al que se han intervenido casi 300 kilos de esta droga sintética en Bizkaia

M., de 54 años, era un hombre educado, discreto, que vivía en un piso de la Plaza de Euskadi de Bilbao, uno de los puntos residenciales más caros y exclusivos de la ciudad. Uno de sus conocidos apenas daba crédito a que el 5 de marzo fuera detenido por la Policía como líder de una organización encargada de traficar con grandes cantidades de sulfato de anfetamina, una peligrosa droga sintética también conocida como speed.

Natural de Marruecos y sin antecedentes por tráfico de drogas, M. llevaba tiempo afincado en el País Vasco. “Era un tipo serio, con tablas, no muy conocido, y se rodeaba de gente de allí, de su máxima confianza”, explican fuentes conocedoras de la investigación. Hacía vida en un piso en una de las zonas más exclusivas de la capital vizcaína, cerca de San Mamés, donde residen algunos de los jugadores del Athletic. “Él no tocaba la droga, eran los miembros de su organización quienes se encargaban de todo”, añaden las mismas fuentes.

Así, sin trabajo conocido, moviéndose mucho, entre fuertes medidas de seguridad, pero siempre con reserva, se había convertido en “uno de los principales narcos de la zona”. “Se le ha intervenido una de las mayores aprehensiones en España de esta sustancia de los últimos meses”, destacan.

Varios agentes vigilan a dos de los cinco integrantes de la organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de 'speed', durante un registro, en la operación Hunter Batavia. POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

Ese importante alijo de speed, formado por 287 kilos de sulfato de anfetamina, estaba a unos 18 kilómetros al noreste de Bilbao, en el municipio de Mungia. Allí, el mismo 5 de marzo, un grupo de policías irrumpió en una vivienda más modesta que el piso en el que vivía M. La droga estaba lista para ser entregada a unos compradores, informó este miércoles la Policía.

Un gramo de esta peligrosa sustancia, también llamada “cocaína de los pobres”, puede alcanzar un precio entre 25 y 30 euros, frente a los 60 euros que ronda el de cocaína, según fuentes policiales. Al precio más bajo, esos 287 kilos podrían haber alcanzado los siete millones de euros si se vendieran en dosis individuales.

Los agentes, vestidos de calle, se abalanzaron sobre dos de los ocupantes de la vivienda de Mungia y los tumbaron en un salón con una alfombra verde. A su lado había una mesa baja de madera con dos cajas de cartón abiertas. Una cámara policial registró la actuación. En un barrido se aprecian al menos otras cuatro cajas de cartón colocadas en el suelo y abiertas, de las que sobresale un plástico azul. También en el suelo, pero en un pasillo, hay varias bolsas reutilizables de supermercado colmadas de paquetes con un contenido blanco. Además del líder y dos de sus colaboradores, los agentes detuvieron al día siguiente a otras dos personas vinculadas con la entrega de este cargamento de speed y que lograron escaparse el primer día.

En la investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga, han quedado bloqueadas de forma preventiva tres propiedades inmobiliarias y otros bienes de los investigados, además de sus cuentas bancarias.

Durante los registros en las localidades de Bilbao y Galdakao, los investigadores hallaron otros 6,5 kilos de sulfato de anfetamina, 300 gramos de cocaína y 700 gramos de hachís dispuestos para su venta, además de diversas cantidades de euros y dólares americanos en efectivo. Los agentes también encontraron una bolsa de deporte llena de fajos de billetes de 50 y 20 euros, según las imágenes del operativo.

En 2024, último año del que se tienen datos globales de incautaciones de estupefacientes, se intervinieron en toda España 1.001 kilos de sulfato de anfetamina en operaciones de diferentes cuerpos policiales. El País Vasco fue, con diferencia, la comunidad en la que más speed se intervino, con 857 kilos. En junio de 2025, la Policía desarticuló un laboratorio de sulfato de anfetamina en un caserío a 20 kilómetros de Bilbao. La instalación tenía capacidad para fabricar 500 kilos semanales de esta droga y se intervinieron 450 kilos de esta droga.

Esta sustancia se suele consumir en entornos de ocio, especialmente en fiestas rave y tecno, sobre todo esnifada. Su consumo conlleva graves riesgos para la salud física y mental, debido a sus efectos intensos y su alto poder adictivo.