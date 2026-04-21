La Comunidad de Madrid estudiará el valor de los raíles de tranvía hallados en la Puerta de Alcalá

Las obras del Ayuntamiento para conectar la plaza de Cibeles con la glorieta más famosa de la capital han sacado a la luz restos de la antigua vía férrea de la ciudad

Las últimas líneas del tranvía de Madrid dejaron de circular el 1 de junio de 1972, pero sus raíles aún permanecen bajo el asfalto. Las obras de remodelación de la calle de Alcalá entre las plazas de Cibeles y de la Independencia han dejado al descubierto la vía férrea que acredita que el tranvía un día circuló por la principal arteria de la capital, unos restos que la Comunidad de Madrid ha anunciado que estudiará. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha anunciado este martes que esta semana se llevará a cabo un estudio arqueológico con el objetivo de determinar la antigüedad y valor patrimonial de los vestigios.

Más información El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá

“Madrid es riquísima en patrimonio y tanto la Comunidad como el Ayuntamiento se caracterizan por la defensa y preservación de ese patrimonio”, ha señalado el consejero en una rueda de prensa, a la vez que ha insistido en la necesidad de que los expertos determinen la relevancia histórica de unos restos que podrían ser posteriores a 1948, según la delegada de Obras y Equipamientos en el Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. “En principio creemos que son unas vías posteriores a esa fecha, 1948, pero estamos a disposición de lo que diga la Dirección General en cuanto a su tratamiento o su posible conservación”, ha explicado. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) se hizo cargo del tranvía existente desde 1948, por lo que, a la espera del informe definitivo, se considera que los restos podrían ser posteriores a esa fecha.

Ahora todas las miradas se centran en la incorporación de las vías al proyecto del bulevar, una reivindicación que abanderan la asociación de Vecinos de Retiro Norte. “Creemos que las vías deben integrarse en el paisaje definitivo de la Puerta de Alcalá, que la Comunidad vaya a estudiar los restos es un paso muy positivo”, señala la presidenta del colectivo vecinal, Ángeles Rodríguez.

Para Más Madrid “está muy bien que el PP vaya a estudiar los restos de las vías”, pero los de Rita Maestre desconfían de las intenciones de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. “Ya que esta intervención se realiza en la zona del Paisaje de la Luz, que es Patrimonio de la Humanidad, exigimos que el Ayuntamiento no actúe por su cuenta e informe y escuche las aportaciones que se hagan desde el Consejo Cívico Social”, afirma Cuca Sánchez, concejala y portavoz de Patrimonio de Más Madrid, e insiste en la necesidad que exista un departamento de arqueología dentro del Área de Cultura: “Es un acuerdo y un compromiso incumplido, como tantos otros, del Gobierno de Almeida”.

A ojos del Grupo Municipal Socialista, el estudio anunciado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no era necesario para constatar el valor de los raíles como “testigo” de la historia de la ciudad. “Al final, más que profundizar o no en el valor de las vías, de lo que se trata es de tener la voluntad política de querer preservar algo que no cuesta y que no supone ningún problema y que, sin duda, va a añadir muchísimo valor a la reforma del entorno de la Puerta de Alcalá y, en general, a la ciudad”, afirma Antonio Giraldo, concejal y portavoz de urbanismo del PSOE en la capital.

El gran hallazgo de los raíles del tranvía bajo el suelo de la ciudad se enmarca en las obras de reforma que permitirán a los ciudadanos pasear bajo la Puerta de Alcalá y que implican la creación de un paseo peatonal entre la fuente de Cibeles y la plaza de la Independencia, unas obras que no sufrirán ningún retraso. “En principio no creemos que el hallazgo vaya a suponer alargar las obras”, explica una fuente del Ayuntamiento, que también asegura que los restos “no se van a tocar” hasta que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida reciba el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Imagen del proyecto del Bulevar que unirá la Plaza de Cibeles con la Puerta de Alcalá. AYUNTAMIENTO DE MADRID

La zona de calle de Alcalá donde se acometerá la remodelación es de 425 metros y las obras van a afectar a la parte de subida y de bajada de la puerta de Alcalá a Cibeles, según ha detallado García. La calle cuenta actualmente con cuatro carriles por lado, uno de ellos para autobús. Con la reforma, uno de esos carriles se eliminará para poder aumentar una de las aceras de siete a diez metros.

También se plantarán 57 árboles en el ampliado espacio peatonal y se establecerá un carril bici, separado de la circulación mediante el arbolado. El resultado: dos carriles para coches y uno para autobús por lado, carril bici en el lado sur y un paseo central peatonal de 3,8 metros de ancho y que conduce hasta el monumento. La intervención también supondrá una renovación de todo el pavimento, que estará compuesto por losa y adoquín de granito, y también se renovará el asfalto de la calzada.

El bulevar se sumará a la última restauración de la Puerta de Alcalá, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro, que fue cubierta por una enorme lona en 2022 y que estuvo fuera de la vista de los turistas durante 11 meses. El proceso de renovación costó 3,1 millones de euros.