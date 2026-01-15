El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá

Después de varios meses de que sí que no, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado este jueves que el prometido bulevar entre la fuente de Cibeles y la Puerta de Alcalá, anunciado en 2024, va a hacerse realidad. Las reformas supondrán una inversión de 6,1 millones de euros y comenzarán la primera semana de febrero y se extenderán hasta el primer trimestre de 2027, ha anunciado la delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del equipo de gobierno. La reforma permitirá a los ciudadanos pasear bajo el monumento e implica la creación de un paseo peatonal entre la fuente y la plaza de Independencia.

El pasado septiembre, la vicealcaldesa, Inma Sanz, dio a entender que la ciudad no podía asumir más cortes por obras ―están en marcha los trabajos de soterramiento de la A-5, la cubrición de la M-30 a la altura del puente de Ventas y la creación de un túnel en el Paseo de la Castellana, frente a las Cuatro Torres― y que el proyecto para crear un bulevar debía esperar a que el Ayuntamiento valorara el impacto que tendría en la movilidad cortar esa calle, una de las calle con más tráfico de la capital y en pleno centro.

“Hemos llegado a un acuerdo con movilidad para reducir el plazo de las actuaciones y el tiempo donde aquellas adhesiones al tráfico más grandes que se pueden producir por las obras de la propia puerta de Alcalá se realicen durante el verano, tanto en los meses de junio y agosto. Nuestra voluntad es realizar las obras, pero molestar a los madrileños lo mínimo posible”, ha explicado hoy García. Según la delegada la ciudad está ahora “en unas circunstancias diferentes para poder, hablando de movilidad, ejercer estas obras”.

La zona de calle Alcalá donde se acometerá la remodelación es de 425 metros y las obras van a afectar a la parte de subida y de bajada de la puerta de Alcalá a Cibeles, según ha detallado García. La calle cuenta actualmente con cuatro carriles por lado, uno de ellos para autobús. Con la reforma, uno de esos carriles se eliminará para poder aumentar una de las aceras de siete a diez metros.

También se plantarán 57 árboles en el ampliado espacio peatonal y se establecerá un carril bici, separado de la circulación mediante el arbolado. El resultado: dos carriles para coches y uno para autobús por lado, carril bici en el lado sur y un paseo central ―“no me atrevo a llamarlo bulevar”, ha dicho García― peatonal de 3,8 metros de ancho y que lleva hasta el monumento.

La intervención también supondrá una renovación de todo el pavimento, que estará compuesto por losa y adoquín de granito, y también se renovará el asfalto de la calzada. El alumbrado público de la zona se va a sustituir por

El bulevar se sumará a la última restauración la Puerta de Alcalá, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro, fue cubierta por una enorme lona en 2022 y estuvo fuera de la vista de los turistas durante 11 meses. El proceso de renovación costó 3,1 millones de euros y ha sido “uno de los más intensivos” desde su construcción en el siglo XVIII, de acuerdo con la jefa de Servicio de Restauración.