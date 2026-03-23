La porosa relación entre Ayuso y Quirón: la noche que un alto cargo del grupo cerró un local para cenar con ella en León

Captura de pantalla de una cuenta de Instagram donde aparece Isabel Díaz Ayuso delante del bar Entrepeñas de León. La imagen fue compartida al día siguiente de la cena.

Fernando Camino reservó un bar de León para comer con la presidenta y su entorno cercano el 15 de enero de 2022

Isabel Díaz Ayuso tuvo en enero de 2022 un encuentro del que nunca ha informado con un alto cargo del grupo Quirón, Fernando Camino. Sucedió seis meses antes de la destitución de la interventora general de la Comunidad de Madrid, que fue seguida hasta final de ese año por el pago de 1.390 millones de deuda a ese grupo hospitalario con fuertes intereses en la Administración madrileña. La presidenta madrileña cenó en un bar del centro de León con el ejecutivo de esa empresa, quien pidió al dueño que cerraran el local para garantizar la privacidad de ellos dos, la esposa del directivo, otros amigos de ambos y varios miembros del equipo de la presidenta. Ausente estaba la pareja de la líder popular, el empresario Alberto González Amador, quien conocía a Camino por su relación comercial de más de una década.

Consultada sobre la razón del encuentro, una fuente de la máxima confianza de la presidenta madrileña negó primero que hubiera sucedido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió, a pesar de que EL PAÍS había acreditado la existencia de la cita por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.

Días después, al ser repreguntada, esa misma persona no desmintió el encuentro, pero evitó dar detalles de la relación entre Camino y Ayuso. A la pregunta de si eran amigos, respondió: “No más allá de conocerse”.

La cena es una evidencia más de la porosa frontera entre los mundos de Ayuso y Quirón. La presidenta es pareja desde al menos mayo de 2021 de Amador, un consultor de sellos de calidad que factura al año cientos de miles de euros a Quirón y convive con él, dueño de dos pisos de un mismo edificio en uno de los distritos más caros de la capital, Chamberí.

Esa relación no ha impedido a Ayuso elogiar en público a esta empresa (“es el mejor grupo sanitario de España”, dijo el pasado noviembre en la Asamblea), a la que su Gobierno ha reducido la deuda a la mitad desde que se hizo público el noviazgo, hasta 455 millones de euros. La presidenta ha insistido en que no tiene “nada que ver” con los negocios entre Amador y ese grupo sanitario.

Camino, que no ha respondido a este diario, es uno de los ocho miembros del consejo de dirección de Quirónsalud. Preside y dirige Quirónprevención, la filial de controles de seguridad y chequeos médicos laborales que representa aproximadamente un 10% de los más de 5.000 millones de euros que factura anualmente esta corporación. La consultora que Amador montó en 2016 recibe el grueso de sus ingresos de contratos otorgados por el área que dirige Camino.

Meses después de que se conociera el noviazgo, en enero de 2022, Ayuso viajó sin la compañía de su pareja a León para intervenir el sábado 15 en el congreso del PP de Castilla y León, pensado para arropar al presidente Alfonso Fernández Mañueco antes de las elecciones de esa autonomía.

La baronesa madrileña había llegado el viernes a León y fue vista esa noche de tapas por el centro, según un artículo de Leonoticias, que no precisa con quién comió. Al día siguiente se ausentó de un almuerzo de varios presidentes autonómicos, según dos fuentes del PP. Una de estas fuentes recuerda que Ayuso llegó al congreso acompañada de varios afines para “calentar el ambiente” durante su intervención a las 17.00. Su intervención venía precedida de un fuerte pulso con la dirección nacional por el control del partido en Madrid que acabó con la caída en desgracia de Pablo Casado al mes siguiente. Un integrante de la comitiva era Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el XIV Congreso del Partido Popular de Castilla y León, en la tarde del sábado 15 de enero de 2022, en el Palacio de Exposiciones de León. J.CASARES (EFE)

Ese sábado noche, la presidenta madrileña quedó con el alto cargo sanitario del grupo Quirón, Camino, que trabaja en Madrid, en la sede de Quirónprevención, pero suele pasar los fines de semana en esa ciudad del noroeste, donde su pareja, Gloria Carrasco, gestiona una farmacia.

Camino reservó un pequeño bar del casco viejo donde es cliente habitual, Entrepeñas, para cenar con la presidenta junto con su esposa farmacéutica, otros amigos de León y varios miembros del equipo de Ayuso, según un empleado de ese establecimiento especializado en embutidos. En total eran alrededor de 15 personas. El local se cerró para ellos.

La reserva la había hecho Camino, que es “amigo de la familia Entrepeñas”, según cuenta un camarero de ese bar. La idea inicial era solo tapear, pero “la cosa se complicó”, añade. “Les dijimos, ¿os apetece carne?”, recuerda. Como ese bar no tiene cocina, hablaron con El Tizón, un restaurante a unos escasos diez metros, en la misma plaza de San Martín.

Decidieron seguir en Entrepeñas, a pesar de que El Tizón dispone de su propio reservado. Este otro restaurante les cocinó zamburiñas y carne a la piedra, según su dueño, Manuel Peral, quien dice que en aquel grupo solo conocía a la presidenta. “Vi a Ayuso, pero no hablé con ella”.

Ayuso pidió a los camareros del Entrepeñas que la tutearan. “Estamos entre amigos”, dijo, según el camarero. Una persona invitada y otra cercana a los invitados han confirmado que sí se celebró esa cena y que la comida se prolongó durante casi tres horas, hasta aproximadamente la medianoche, hora habitual de cierre.

En la puerta, Ayuso posó con los camareros de Entrepeñas, según recuerda el empleado que ha hablado con este diario. Al día siguiente, el responsable de Entrepeñas, Jorge Ordóñez, subió a su perfil de Instagram, abierto al público, una foto en la que aparecen él, Ayuso y otros dos hombres, posando delante del establecimiento. Por teléfono, Ordóñez ha respondido primero que no le constaba que Ayuso hubiera cenado allí. En una llamada posterior para interrogarle sobre la foto, ha dicho: “¿tengo una foto con quién?, ¿con Ayuso? Pues pasaría por allí. Pues igual tengo una foto con ella. Puede ser. Como soy de derechas y del Madrid me hago fotos con los de derechas”.

Captura de pantalla de una cuenta de Instagram donde aparece Isabel Díaz Ayuso delante del bar Entrepeñas de León. La imagen fue compartida al día siguiente de la cena.

A la mañana siguiente, la presidenta se vio con el cantante de Café Quijano, Manuel Quijano. Con ocasión de la noticia sobre aquella cita, el diario El Mundo destacó que León era una de las “ciudades favoritas” de Ayuso, “ya que acude allí a menudo”. De hecho, en julio de 2021 la prensa local había publicado unas fotos de Ayuso en un bar de tapas del centro de León.

La prensa leonesa no ha informado de nuevas visitas de la presidenta a León. Por aquel entonces el alto cargo sanitario con el que cenaron Ayuso y su equipo era un completo desconocido. Sin embargo, cuatro años después, la figura de Camino es muy relevante tanto a nivel judicial como mediático.

Primero, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, comenzó a ser investigado por un presunto fraude a Hacienda de 350.910 euros, según adelantó eldiario.es el 12 de marzo de 2024. Y meses después, el foco se posó también sobre Camino. Según la Fiscalía, pudo haber aceptado un soborno de 500.000 euros de Amador. La jueza del caso encargó en junio del año pasado a la Guardia Civil que investigara ese negocio y el informe aún no se ha conocido. La esposa de Camino, la farmacéutica Carrasco, está imputada como presunta intermediaria en ese pago sospechoso.

Quirón colabora con la Comunidad con varios contratos de cientos de millones de euros anuales por los servicios que prestan cuatro hospitales de la red pública bajo su control (es dueña de la Fundación Jiménez Díaz, en la capital, y gestiona tres concesiones, el Rey Juan Carlos en Móstoles, y los de Villalba y Valdemoro).

Antes de Ayuso los pagos se habían enquistado por las labores de comprobación de la Comunidad de esos servicios prestados. En julio de 2022, seis meses después de aquella cena, la presidenta destituyó a su interventora general, Marta García Miranda, un puesto clave para ese control que ella ocupaba desde octubre de 2019. Fue reemplazada por Francisco Javier Carmena Lozano, que era el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, la persona que entre otros asuntos proponía los pagos a Quirón. Carmena Lozano sigue en el cargo.

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En cuestión de seis meses, Ayuso saldó 1.390 millones de deuda que el Ejecutivo madrileño había empezado a arrastrar en 2015. Su Gobierno justificó entonces que desatascó los abonos porque era mejor quitarse la deuda cuanto antes, en lugar de pleitear más tiempo y pagar intereses de demora.

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