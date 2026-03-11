Nuevo contrato para Quirón en Madrid: la empresa se dispone a gestionar un laboratorio donde cunde el temor a despidos

El grupo hospitalario da por hecho que ha ganado una concesión valorada en 140 millones para dirigir durante cinco años un centro público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños

El grupo hospitalario Quirónsalud está a las puertas de ganar un nuevo contrato público en la Comunidad de Madrid: la gestión de un laboratorio operativo desde 2008 donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aún no ha anunciado la concesión, pero el gigante hospitalario se ve ganador después de haber sido el 24 de febrero la adjudicataria propuesta por la Mesa de Contratación tras recibir la mayor puntuación, en parte gracias a que su oferta era la más económica. La prueba de esa confianza en su victoria está en que Quirón publicó hace días ofertas de empleo para ese centro en su web y en portales de trabajo como InfoJobs.

Estos anuncios de trabajo han desatado la inquietud en la plantilla de 250 empleados de este laboratorio donde llevan años criticando a la empresa gestora, Ribera Salud, por supuesto “ahorro de costes”. Ahora temen que esas ofertas laborales sean una señal de que Quirón va a reemplazarlos y para tranquilizar los ánimos el comité de empresa ha enviado una comunicación interna a la que ha accedido EL PAÍS en la que promete luchar por la continuidad y recuerda que la ley obliga al nuevo empresario a heredar al personal. Un portavoz de Quirón ha evitado responder sobre si planean despidos argumentando que no hacen declaraciones porque el laboratorio “no está aún adjudicado”.

Quirón se encuentra en el centro de la tormenta política por sus otros contratos de cientos de millones con la administración regional dirigida por Isabel Díaz Ayuso, que son vistos por la oposición de izquierdas y por el Gobierno central como un trato de favor. La corporación gestiona tres hospitales públicos y cede a la Comunidad uno propio para atender a la población madrileña a cambio de una compensación que anualmente ronda los 1.000 millones de euros. Desde noviembre se ha enfrentado a protestas por las condiciones de esos trabajadores.

El nuevo negocio al que aspira ahora Quirón es un laboratorio de diagnósticos que da servicio a la población dependiente de seis hospitales públicos en distintas zonas de la región (los de Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Aranjuez, Arganda y Coslada). El laboratorio que centraliza los análisis se encuentra en el hospital de San Sebastián (al noreste de la capital), donde se reciben las muestras de los cinco subsidiarios por medio de mensajería, pero estos otros centros también tienen pequeños laboratorios para analizar sus muestras de urgencias.

La licitación fue publicada en el portal online de Contratación de la Comunidad en plenas navidades, el 26 de diciembre, y a ella se presentaron Quirón y una empresa que ha gestionado el centro desde 2008, Ribera Salud. La Comunidad lanzó una nota de prensa en la que anunciaba mejoras para ese servicio. El nuevo contrato valoraba la prestación del servicio (el coste para la empresa más el beneficio) en 139,5 millones de euros para cinco años de gestión, según los pliegos, una subida considerable respecto a la licitación anterior de 2019, cuando se valoró en 98,1 millones para ese mismo período.

La Mesa de Contratación analizó las dos ofertas y el 24 de febrero propuso como ganadora a Quirón con 87 puntos de los 100 puntos posibles, frente a los 49,9 de Ribera.

Esa enorme ventaja se explica por su propuesta económica. El concurso da 49 de los 100 puntos a la empresa que haga la oferta más baja y en este caso Quirón ha ofrecido prestar el servicio por 120 millones de euros, 11 millones menos que Ribera y casi 20 millones menos del valor estimado por la Comunidad. Quirón también se impuso en la parte cualitativa al proponer inversiones para renovar el equipamiento existente.

El portal de contratación autonómica, de acceso para cualquier ciudadano, muestra cinco etapas en el proceso de adjudicación de una licitación: en plazo, pendiente de adjudicación, adjudicada, resuelta y anulada. El proceso se encuentra en la segunda fase. La Comunidad no suele anunciar un contrato hasta que no se encuentra en la tercera fase, la de adjudicación. (La cuarta y quinta etapa dependen de si se presenta y estima un recurso). Fuentes de Ribera Salud informan de que la empresa está analizando las valoraciones de la Mesa de Contratación y no ha decidido si recurrirá.

Nerviosismo

Los anuncios que ha publicado Quirón se dirigen a técnicos de laboratorio y dan la opción a los interesados de seleccionar el lugar donde le gustaría trabajar dentro de un listado con la localización de los seis hospitales involucrados. La ubicación es descrita como: “Hospitales Quirónsalud, Comunidad de Madrid”. También se informa de que la incorporación está prevista para abril de 2026.

Oferta de empleo de Quirónsalud para técnicos que trabajarían en el laboratorio público en Madrid que aspira gestionar.

El laboratorio y los seis hospitales públicos dependientes fueron construidos al mismo tiempo, en la era de la presidenta Esperanza Aguirre. La decisión de externalizar la gestión del laboratorio fue polémica y preparó el terreno para la marea blanca de protestas en los años siguientes por las privatizaciones sanitarias. Desde entonces, la Comunidad ha sacado periódicamente a concurso la gestión del centro. Desde el inicio ha sido gestionado por Ribera Salud en alianza con otras empresas. El salario de estos trabajadores es considerablemente menor al personal adscrito al Servicio Madrileño de Salud. Fuentes sindicales informan de que un técnico de este laboratorio, regido por el convenio del sector privado, cobra de base poco más del salario mínimo.

Ribera ganó la última vez en 2019, de la mano de la multinacional suiza Unilabs, pero esta última etapa ha sido turbulenta. Los trabajadores han denunciado estrecheces y han ido a la huelga. Las dos empresas han afrontado problemas. Unilabs no se ha presentado al nuevo concurso después de dificultades financieras en España que le han llevado a cesar sus operaciones en la capital. Ribera ha sido muy criticada después de que en diciembre EL PAÍS revelara un audio del CEO en el que pedía a la plantilla del hospital público de Torrejón que siguieran una serie de medidas para poner el negocio por encima de la salud de los pacientes.

La plantilla de 250 empleados vive con nerviosismo esta nueva licitación por temor a posibles despidos, según varias fuentes internas consultadas. Nadie les ha informado de que Quirónsalud haya ganado el contrato, pero lo dan por hecho porque siguen con atención la información del portal de Contratación y han conocido las ofertas de empleo que ha publicado Quirón.

Les ha inquietado leer los PDF con las respuestas de la Comunidad a las dudas de las empresas. Tres interesados (su identidad ha sido ocultada) han preguntado si es necesaria la continuidad de la plantilla (subrogación) y la Comunidad ha respondido que no, según el convenio colectivo sectorial en Madrid. Una fuente interna advierte de que Quirón puede tener la tentación de empezar desde cero para no heredar a trabajadores con derechos adquiridos por antigüedad, aunque no queda claro, debido al silencio de la compañía, si las ofertas laborales pudieran deberse a una posible ampliación de plantilla.

Las licitaciones anteriores de este laboratorio daban a las empresas un premio de 10 puntos sobre 100 si se comprometían a heredar a la plantilla. Esa cláusula ha desaparecido esta vez. Un portavoz de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, no ha contestado a una pregunta sobre el porqué de este cambio.

El comité de empresa, controlado por UGT, sostiene que sí es obligatoria esa permanencia. UGT distribuyó el 27 de febrero un mensaje a los empleados en el que se dice que el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son una garantía para la continuidad de la plantilla, por la que promete luchar. El sindicato informa de que “en aras de obtener tranquilidad para todas las partes” y “aclarar la situación” han solicitado reuniones con las empresas implicadas.

