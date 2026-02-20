Vacaciones de lujo por un céntimo: detienen a un joven acusado de ciberataques a hoteles

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años acusado de un ciberataque en una pasarela de pago con el que consiguió hacer reservas en hoteles de lujo por un céntimo de euro. Según han informado los agentes, el arresto se ha producido tras comprobar que manipulaba el sistema de pago online y obtenía, por un precio mínimo, habitaciones en alojamientos de alta gama que cobraban hasta 1.000 euros por noche. Cuatro días después de tener conocimiento de los hechos, y en una operación con alta complejidad técnica, ha sido localizado mientras estaba alojado en el Hotel Ritz, en el centro de Madrid, donde había provocado un perjuicio económico de más de 20.000 euros. Llevaba cuatro días hospedado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta el día 2 de febrero por una agencia de reservas de viajes que advirtió de numerosas acciones fraudulentas a través de su página web. Los agentes se percataron de que el varón saboteaba el sistema de pago, seleccionando la opción de abono con una reconocida plataforma internacional. Así realizaba el ataque informático y alteraba el proceso de validación de la transacción, consiguiendo que el sistema autorizase la operación tras introducir únicamente un céntimo.

De esta forma, a la página de reservas le figuraba la operación validada por el importe íntegro de la estancia, cuando en realidad el pago efectivo realizado era mínimo. La irregularidad no era detectada de forma inmediata, sino días después, cuando la plataforma de pago transfería a la empresa afectada el importe real abonado y esta procedía a la comprobación de los ingresos recibidos en su entidad bancaria. Este patrón de pago anómalo evidenciaba la posible ejecución de un ciberataque específicamente diseñado para alterar el flujo de validación de este sistema, siendo la primera vez que se detecta este modus operandi.

Los agentes comprobaron que en sus estancias consumía los productos del minibar dejando incluso deudas pendientes con algunos establecimientos. Por todo ello ha pasado a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de estafa informática. Actualmente, la investigación sigue abierta, no descartando la imputación de nuevos hechos.