Una Ayuso muy comedida habla de una sanidad madrileña que supera a la de Estocolmo, para intentar que los MIR se queden en la región

Una presidenta muy comedida ha participado este viernes en un evento médico en el que ha defendido la sanidad madrileña como la mejor de España, y de Europa, como ha llegado a decir en otras ocasiones. Tras su intervención en la Asamblea de Madrid este jueves, durante la cual hizo cantar a su bancada “Son us-te-des unos tri-stes” en tono de burla hacia la izquierda, Isabel Díaz Ayuso ha evitado entrar en política y polémicas directamente, a pesar de que recientemente ha abierto una nueva guerra con el Ministerio de Sanidad por la ley que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez para ponerle coto a la privatización del sector sanitario. Ayuso se ha enfrentado otra vez a la ministra Mónica García ―la negativa a crear un registro de médicos objetores del aborto ha sido la más reciente― porque, como dice la presidenta, desde el Gobierno central no quieren otra cosa que “destruir la sanidad madrileña”. Y no es para menos: aunque la ley tiene muy pocas esperanzas de vida cuando llegue al Congreso, de aprobarse, el grandísimo paradigma de su mandato, el sistema sanitario público-privado, podría venirse abajo.

Aunque sin entrar en opiniones extremas, Ayuso no ha perdido la oportunidad de hacerle un guiño a la colaboración público-privada porque, ha dicho, quiere seguir “trabajando desde el sistema público que defendemos sin ambages”, pero apoyándose en esta fórmula. Para la presidenta, respecto a los profesionales, se trata de que ellos “puedan elegir” si estar “en uno o en el otro, o en los dos”, como al igual pueden hacerlo los pacientes con el sistema de equilibrios de la libre elección, si no fuera porque la privada se ha convertido en la mejor postora mientras la sanidad pública sigue en caída libre.

Ayuso ha preferido plantar una bandera blanca por hoy y ha llegado a extender sus fronteras tanto como para decir que el sistema sanitario español, y no solo el madrileño, “es el más solidario y el más humano y profesional que hay en el mundo” y que solo basta con salir afuera para darse cuenta de que este es el mejor, el “que no mira a nadie” por su procedencia, ni por otra cuestión que no sea “defender el reto de la vida”.

Pero, claro, el objetivo es que esos médicos recién graduados se queden en Madrid para su formación como especialistas y no que se vayan a otras regiones, una decisión que tendrán que tomar en mayo. Así que le ha tocado sacar todo su arsenal de logros sanitarios para convencerlos de que esta es una región amigable para la profesión. “Contamos con tres hospitales públicos entre los mejores del mundo, seis de los 10 mejores hospitales públicos de España están aquí”, ha comenzado. “Somos la comunidad con el menor tiempo de espera para la realización de una intervención quirúrgica, con mayor cobertura horaria en Atención Primaria”, y ha continuado con otros grandes logros. Sin embargo, no es la Atención Primaria su mejor estandarte: en 2025, cerca el 73% de los centros de salud tenían un déficit de médicos, según un estudio de los sindicatos sanitarios; o donde más del 75% de los médicos de familia denuncian dificultades para hacer diagnósticos cuando envían a sus pacientes a hacerse radiografías y los resultados nunca llegan, según otro estudio del sector.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante las Jornadas Post MIR y Post EIR, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, este jueves. Alberto Ortega (Europa Press)

Ayuso asegura que cuando alguien elige Madrid, “lo hace con un sistema que encabeza los mejores indicadores, los más prestigiosos, superando incluso, en muchas ocasiones, a Estocolmo, que es una sanidad en la que muchas veces nos hemos reflejado”. Sin embargo, también lo hace en un sistema en el que, cuando un MIR está entre los primeros escalafones y decide quedarse en Madrid para hacer su especialidad, la prensa lo trata como un ejemplo de valentía, y quizás de inocencia. Tampoco va mejor con los pediatras, que en la última repartición de plazas en la región, solo se lograron cubrir dos de las 29 ofertadas. En esa ocasión, la Comunidad echó parte de la culpa al Gobierno central por “callarse” ante la falta generalizada de médicos, que es la razón por la que empeora el servicio sanitario.

La realidad en la región es la de que casi 2.000 médicos han denunciado a la Comunidad de Madrid en los tribunales por no tener un plan de prevención de riesgos laborales; que las Urgencias hospitalarias están colapsadas día sí y día también; o que hay profesionales que tienen que asumir las tareas de otra especialidad distinta a la suya para cubrir los huecos de la plantilla.

“Ahora toca esa segunda prueba que vais a realizar cada día cuando tengáis pacientes delante en la manera en la que nos vais a mirar, nos vais a tratar, nos vais a dar la mano”, ha dicho, “estoy convencida de que la vais a superar con sobresaliente continuo, como lo es nuestro sistema sanitario”. Este año se ofertarán 2.004 nuevas plazas para médicos y enfermeros residentes, 65 más que en 2025. La presidenta les ha prometido una formación pensada “para cuidar y también para ser cuidados”, contratos de “larga duración” para mayor estabilidad y medidas para la conciliación como la limitación de del número de pacientes en la agenda, una petición de los médicos desde la huelga general de 2023 que no se ha cumplido prácticamente nunca.