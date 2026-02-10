Móstoles celebrará un pleno extraordinario por las acusaciones de acoso contra el alcalde el 24 de febrero

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en una rueda de prensa el 6 de febrero de 2026 en el Ayuntamiento de la ciudad.

Todos los partidos de la oposición, PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos, exigieron en bloque la comparecencia de Manuel Bautista, quien tenía la obligación de convocar la sesión porque lo pedía más de un cuarto de los concejales

El Ayuntamiento de Móstoles celebrará un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre las acusaciones de acoso sexual y laboral a una exedil por parte del alcalde, Manuel Bautista, antes de las elecciones de 2023 y después, y que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid trató de ocultar. El regidor estaba obligado a convocarlo porque lo pedía más de un cuarto de los concejales; de hecho, todos los partidos de la oposición ―PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos― exigieron en bloque la semana pasada la comparecencia, que se celebrará el 24 de febrero, martes, a las 10.00.

Desde que este periódico revelara las acusaciones de la exconcejala y el trato que recibió por parte del PP de Madrid, que le insistió para que denunciara, y del PP nacional, que archivó el expediente por acoso sin citar a la víctima, Bautista ha ofrecido dos ruedas de prensa casi idénticas, una el día en que se hizo pública la información y otra 24 horas después. En ambas rodeado del resto de concejales de su partido en una puesta en escena que recuerda a la dada por el que fue alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, durante el caso Nevenka.

En las dos comparecencias, el alcalde de Móstoles dijo prácticamente lo mismo: que él es la víctima y que las acusaciones forman parte de una campaña política y mediática de “desprestigio” y que responden a una venganza de la exconcejala por no habérsele concedido el puesto de teniente de alcalde, que, según defiende Bautista, ella le pidió. Antes de la segunda rueda de prensa, este periódico publicó la siguiente conversación entre el regidor y la exedil:

Manuel Bautista: ¿Tú me has pedido ser teniente de alcalde? No. A mí directamente no me lo has pedido nunca".

Concejala: “No, ni a ti ni a nadie”.

Tras conocerse la conversación, Bautista cambió de versión y dijo que ella nunca le había pedido ese puesto, pero que sí lo había hecho ante otros miembros de la corporación municipal. En el audio, la concejala deja claro que nunca hizo tal petición y el alcalde no respondió a las preguntas sobre estas contradicciones. El regidor también puso en duda las intenciones de la exedil, en un intento de desprestigiar su versión, “porque cuando alguien va grabando conversaciones, entiendo que tiene algún fin”, insinuó.

El ataque directo a la exconcejala mediante bulos y amenazas ha sido la estrategia no solo de Bautista, sino la que diferentes cargos del PP de Madrid, incluido Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso y directamente implicado en las presiones para que la exedil no denunciara, han utilizado para desprestigiar la versión de la presunta víctima y denigrar su imagen. Serrano fue recordado en una rueda de prensa la semana pasada por la frase que le dijo a la mujer en una reunión el 11 de marzo, cuando apenas había comenzado a denunciar el acoso: “Aquí estamos hablando de que por un tirarte los tejos la actitud de Manuel es esta, ¿o hay algo más? (...). No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti". Serrano respondió al periodista: “Y tú, ¿cómo ligas?, pregunto, pregunto...”.

El Partido Popular salió en tromba ―y sigue esta semana― en ruedas de prensa y redes sociales, a deslegitimar la vida laboral y personal de la exedil, con versiones falsas sobre el proceso de denuncia interna de los hechos e incluso la difusión de bulos que más tarde quedaron desmentidos.

En el entorno más próximo a Bautista, que muestra un frente unido en el Ayuntamiento, han utilizado las redes sociales para directamente descalificar a la exconcejala. Alberto Pérez Boix, coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles, ha escrito numerosos mensajes en sus cuentas de X y Facebook en los que habla de la exedil como “miserable pájara”. En otra publicó: “Igual más que una víctima, es una fresca”. Un día después de que estos mensajes salieran en medios de comunicación, Boix los ha borrado.