Un grafiti de Fuenlabrada se cuela entre los tres mejores del mundo
Esta competición mundial ha contado en su edición de 2025 con 15 grafitis finalistas pintados en España. El del artista andaluz Murfin ha logrado el tercer puesto
El grafiti Niños Perdidos I, pintado por el artista español Murfin en Fuenlabrada, ha logrado el tercer puesto en la competición de mejores murales de arte urbano del mundo, organizada por la plataforma Street Art Cities. El mural está ubicado en la fachada lateral del edificio de viviendas situado en la calle del Tesillo 1 de esta localidad madrileña.
Murfin (Linares, Jaén) ha obtenido uno de los puestos más destacados de la competición, que ha ganado el artista KLE con un colorido mural en Kalamata (Grecia) en el que se ve a la cantante Maria Callas rodeada de ramas y pájaros. En segundo lugar ha quedado Pijanista con el grafiti titulado Deep reflection, en Belgrado.
Esta competición mundial ha contado en su edición de 2025 con 15 grafitis finalistas pintados en España. En 2024 se hizo con el premio una obra pintada en Fene (A Coruña) por Cristóbal Persona. Un grupo de expertos compuesto por profesionales del arte callejero, artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios de todo el mundo se encarga de seleccionar las obras.
Cada mes el jurado selecciona 100 exponentes de arte urbano encontradas por ellos mismos o que les llegan a través de sugerencias. Tras compartir estos murales en Instagram, se extraen las cifras de interacciones a través de un algoritmo propio, calculando una puntuación que tiene en cuenta factores como las visualizaciones, los votos y la participación.
