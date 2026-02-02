Madrid corta dos carriles entre Alcalá y Cibeles para iniciar la remodelación del bulevar

Las obras del bulevar entre la Puerta de Alcalá y la fuente de Cibeles, en pleno centro de Madrid, comenzarán este lunes y provocarán el corte de un carril por cada sentido de la calle Alcalá en ese tramo. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicó el viernes que se va a “cortar un carril en cada sentido” para poder “facilitar la ampliación de las aceras” y para “construir la mediana” que va a ganar “espacio para los peatones”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también habló sobre esta obra en declaraciones tras un acto el viernes. Afirmó que le “reconforta enormemente” que el proyecto tenga la “aprobación del Consejo Cívico y Social, donde están representadas todas las organizaciones de protección del patrimonio” así como la “enhorabuena de Unesco” que “supervisa” todos estos proyectos por estar en el Paisaje de la Luz.

“Nos permite además ir reflexionando sobre otras intervenciones en este ámbito, que necesariamente tendremos que ir acometiendo para dignificar aún más un espacio tan privilegiado de la ciudad de Madrid, como es el Paisaje de la Luz del cual nos sentimos tan orgullosos”, expresó Almeida. Añadió que “a lo largo de los últimos años se han invertido más de 3.000 millones de euros” en “espacio público, en dotaciones en la ciudad de Madrid” y en la “mejora de los barrios”.

Las obras

El proyecto supone una inversión de 6,1 millones de euros. La parte más importante culminará a principios de 2027. El corte de los dos carriles coincide con un momento en el que la ocupación por las obras de Delicias ya no es tan relevante y las obras de Calle 30 en Ventas no suponen una reducción de la capacidad de la carretera. Circunstancias diferentes a las que había en octubre, cuando se preveía el comienzo de estas obras.

Según explicó la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, cuando presentó el proyecto, se ha “llegado a un acuerdo para que las mayores afecciones al tráfico lleguen en verano “cuando menos tráfico hay”. La delegada señaló que, según el estudio de movilidad realizado, los cortes en la calle Alcalá “no van a afectar excesivamente al tráfico” y defendió que aunque haya afecciones el resulta será un “orgullo” para Madrid. El objetivo del Consistorio es “hacer las obras pero molestar a los madrileños lo menos posible”.

Tráfico alrededor de la Puerta de Alcalá, en Madrid. Guillermo Martinez (REUTERS)

El proyecto contempla una sección compuesta por dos carriles más un carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur. El espacio ganado por la reducción de los actuales carriles permitirá ampliar sustancialmente la acera norte, que soporta la mayor intensidad peatonal de la calle, y recuperar la doble alineación de arbolado histórica con la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte, uno de los valores esenciales de este eje que se había perdido. Asimismo, se colocarán franjas con plantaciones arbustivastanto en las dos aceras como en el paseo central.

La intervención plantea la renovación de todo el pavimento, que estará compuesto por losa y adoquín de granito y se renovará el asfalto de la calzada. También se sustituirá el alumbrado público por un modelo de farola adecuado al entorno patrimonial, ejecutado sobre el diseño histórico utilizado en calle de Alcalá, pero con tecnología LED de alta eficiencia energética. A ello se unirá la renovación y ampliación del mobiliario urbano y la reordenación de los espacios destinados a terrazas de veladores.

Objetivos

El objetivo de la actuación es la recuperación del trazado histórico de la calle y la puesta en valor de la Puerta de Alcalá mediante la creación de un paseo central que permitirá a madrileños y visitantes tener una mejor perspectiva de uno de los principales elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz. Además, la nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso a la ciudad.

La remodelación supondrá la integración visual y funcional de la Puerta de Alcalá, reduciendo su carácter de monumento aislado en una glorieta y acercándolo a la ciudadanía. En este sentido, se remodelará el jardín para recuperar uno de los trazados de finales del siglo XIX que permitirá la permeabilidad peatonal que conecte la calle Alcalá con el área de configuración triangular, actualmente usada como espacio de contemplación. Para conseguir este objetivo, se creará un nuevo paso peatonal en la parte oeste de la plaza, además de adecuar el paso existente en el este. Además, se realizará un estudio de la iluminación del monumento, modificando la ubicación de los puntos de luz y mejorando los proyectores.

Aceras y entorno

El proyecto mantendrá la mayor parte de la pavimentación actual de las aceras de la plaza ejecutadas en del año 2009, mejorando la accesibilidad con nuevos encaminamientos a los pasos peatonales y paradas de transporte público para adecuarlas a la normativa de accesibilidad universal. Asimismo, se reducirá un carril para generar un carril bici segregado que conecte el de la calle Alcalá con el de la calle Serrano, dando acceso también al parque del Retiro. La actuación en la plaza se completará con la renovación y ampliación del mobiliario urbano, el asfaltado de toda la calzada de la plaza y la redistribución del transporte público, incrementando posiciones y generando isletas para la colocación de las marquesinas.

En la calle Alfonso XI se actuará en la manzana comprendida entre la calle Alcalá y la calle Valenzuela, para ampliar la acera oeste y cambiarla banda de estacionamiento de batería a línea, lo que permitirá generar una nueva alineación de arbolado con seis nuevos ejemplares. Los pavimentos seguirán el mismo criterio que los de la calle Alcalá, adecuando sus dimensiones con relación a la escala de la calle. En cuanto a la calle Pedro Muñoz Seca, se actuará únicamente para adecuar la embocadura a la nueva configuración de la calle Alcalá.