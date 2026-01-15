La policía detiene a un hombre por colgar en Internet vídeos de sus relaciones sexuales con prostitutas

El arrestado, de 30 años, pixelaba su cara y modificaba su voz pero dejaba ver el rostro y el cuerpo desnudo de sus víctimas

Se delató él solo. Un hombre de 30 años, de origen boliviano y nacionalidad española acudía con frecuencia a un supuesto “centro de masajes” de la capital bajo el que se ocultaba un prostíbulo. Sin conocimiento de las mujeres con las que se encontraba allí, comenzó a grabar con una cámara oculta sus relaciones sexuales. Después editaba las grabaciones en su casa, se pixelaba la cara y modificaba su voz, mientras dejaba ver los rostros y los cuerpos de sus presuntas víctimas. Por último, colgaba los vídeos en un foro Internet. El pasado 3 de diciembre fue detenido en su casa de Vallecas acusado de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos, según han informado este jueves fuentes de la Policía Nacional.

“Este individuo se dedicaba a grabar, sin consentimiento, sus encuentros sexuales con mujeres utilizando, para ello, una cámara oculta”, relata la nota, que incide en que antes de colgar los vídeos en el foro los editaba con el propósito de no ser reconocido, “toda vez que la cara y los cuerpos desnudos de las mujeres eran completamente visibles y reconocibles”.

La investigación policial arrancó en el mes de enero de 2025, tras ser presentada una denuncia en la Policía. “Se recibió una denuncia de una mujer en la que manifestaba que habían publicado vídeos de ella y de otras seis mujeres en un foro de Internet”, describe la nota. Tras múltiples gestiones realizadas a lo largo de un año, los investigadores dieron con el presunto autor de las grabaciones.

Vídeos sin editar

El 3 de diciembre de 2025 se realizó un registro en el domicilio del individuo situado en Madrid, en el distrito de Vallecas. “Allí se encontraron los vídeos investigados, algunos de ellos sin editar, por lo que se veía sin ningún género de dudas la cara del individuo”, explican las mismas fuentes.

Los agentes intervinieron un teléfono móvil y un disco duro en su casa. El hombre ha sido detenido como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.