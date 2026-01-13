De Milei a Lagarde, Ayuso opaca a Feijóo con su agenda internacional: “Está construyendo liderazgo político nacional con acción exterior”

Una frase grabada refulge con brillos metálicos en la motosierra que decora el despacho de Javier Milei, el presidente de Argentina. “Las fuerzas del cielo”. Esas cuatro palabras, esculpidas en el objeto que simboliza la política de recortes del líder americano, presiden su cita de la pasada semana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en viaje privado. Nada es casual. Ni esa escenografía, ni la reunión. Porque la baronesa, que ha viajado múltiples veces a América, Asia y Europa desde que llegó al poder, en agosto de 2019, sabe que su apuesta por la acción exterior, justificada en su intento de atraer inversiones, la proporciona un altavoz y una proyección que la distinguen del resto de presidentes autonómicos. Al tiempo, citas como la de Milei la permiten competir con Vox por ser referente en España de quienes coinciden con él, o con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con un efecto secundario clave: su estrategia afecta a la figura de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de su partido (PP), centrado en la oposición parlamentaria al gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y cuya agenda internacional, puntual pero de primer nivel, acaba opacada por la actividad constante de la baronesa.

“Ayuso ha convertido su internacionalización en un dispositivo de notoriedad”, opina Inma Aguilar, una analista con experiencia en la primera línea política, donde ha trabajado con el fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, o con el exministro Pedro Duque. “Feijóo, en cambio, juega a otro registro, el de presidenciable institucional y oposición al Gobierno. Eso es más institucional y presidencial pero menos viral”, añade. “Ayuso funciona como una figura que multiplica la atención mediática del PP, pero a la vez compite por el foco con el líder nacional. Suma y resta a la vez. Y ese es el problema: es ambivalente”, continúa. “No está haciendo solo acción exterior autonómica: está construyendo liderazgo político nacional mediante acción exterior”, recalca. Y remata: “Ayuso compite por el relato nacional. Tiene una estrategia deliberada: Madrid como nodo del liberalismo internacional y, además, en periodos políticamente relevantes”.

Hace tiempo que la agenda de Ayuso deja pistas claras de que la presidenta intenta convertir a Madrid en faro ideológico internacional. “Es un verdadero honor que los gobiernos liberales encuentren en esta casa un lugar de referencia”, llego a decir ella misma en 2021.

En consecuencia, por Madrid han pasado los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, o de Colombia, Iván Duque, además del encargado en su día de Venezuela, Juan Guaidó. También, el entonces alcalde de Lima (Perú), Jorge Muñoz Wells, o Susana González, la prefecta de Guayas (Ecuador). Ella, además, se ha reunido en la Real Casa de Correos con los embajadores de las principales potencias mundiales: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia, Israel... Y a eso le ha añadido una agenda de viajes plagada de reuniones.

Hubo desplazamiento a Israel, donde se vio con el presidente del país, Isaac Herzog, un cargo protocolario aunque con función arbitral en las crisis políticas. Varias veces a Estados Unidos, donde se entrevistó con el entonces alcalde de Nueva York, Eric Adams, aprovechando un viaje privado. A Perú, donde le recibió el regidor de Lima, Rafael López Aliaga. A Portugal, donde se fotografió con Carlos Moedas, alcalde de Lisboa. O a Argentina, donde la acogió Milei, como antes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en Alemania; o la presidenta del Consejo de la Isla de Francia, Valérie Pécresse, en el país vecino; o el gobernador de la provincia surcoreana de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, en Corea del Sur.

Así, la presidenta de Madrid ha pasado por Miami, Lisboa, París, Londres, Bruselas, Venecia, Washington, Varsovia, Nueva York, Jerusalén, Frankfurt, Seúl o Marsella. Una trayectoria sin parangón entre el resto de presidentes autonómicos.

“Ayuso quiere colocarse bien respecto a determinadas corrientes ideológicas dentro del campo de la derecha, donde Vox está mucho mejor situado en términos relativos que el Partido Popular”, dice el politólogo Pablo Simón. “Su ánimo no es solo el tema de las inversiones, es tratar de colocarse en posiciones más abiertas hacia posturas ideológicas duras...en parte también porque en este caso flujo inversor e idolología van de la mano”.

Madrid DF

Todo un contraste con Feijóo, centrado en la oposición a Sánchez en el Congreso o el Senado, y que no sigue el ritmo de la actividad exterior de la baronesa, con viajes constantes. Lo que no quiere decir que el gallego no tenga fotos de prestigio con líderes del máximo peso.

En su álbum están Ursula Von de Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; Kyriákos Mitsotákis; primer ministro de Grecia; Donald Tusk, primer ministro de Polonia; o Friedrich Merz, cuando el líder de la CDU había ganado las elecciones en Alemania. También hubo citas con Luis Lacalle, presidente de Uruguay, o Lasso, de Ecuador. Ocurre que pocas de esas reuniones han tenido la relevancia mediática de los viajes de Ayuso por Estados Unidos, o Israel.

“Esto por supuesto opaca a Feijóo”, opina el analista Jordi Sarrión-Carbonell. “La estrategia de Ayuso es clara: esperar a que llegue el momento en el que Feijóo se queme” sigue. “Feijóo tiene una debilidad muy grande en el liderazgo internacional, su situación ahí es débil, y Ayuso lo contraprograma tendiéndole pequeñas trampas para obligarle a posicionarse entre el PP de Madrid, claramente trumpista, y el PP europeo, más moderado”, añade en referencia, por ejemplo, a la reacción a la intervención de EE UU en Venezuela, que Ayuso aplaudió pese a la prudencia de la dirección nacional. “Es el abrazo del oso”, recalca. “El poder, aparte de tenerse, se proyecta y se representa, y esto que hace Ayuso es una manera de proyectar poder, de proyectarse como una lideresa importante, de proyectar su idea de un Madrid DF, de que es el centro neurálgico de España, de que es mucho más que una ciudad y una región”.

La relación con Milei, que incluye haberle otorgado una polémica condecoración en Madrid en 2024, es por ahora el punto culminante de esa estrategia cuidadosamente planeada: para empezar, la foto con la motosierra, símbolo de los recortes, no fue publicada en el perfil de X de Díaz Ayuso.