Rezo masivo en el Movistar Arena: “Creer en Dios está trending topic”

El público alza las manos durante la actuación del grupo Hillsong España en el evento Llamados. Unidos hacia 2033, celebrado este lunes en el Movistar Arena.

Más de 6.000 personas participan en un macroevento organizado por Don José María, un popular párroco madrileño, que se apoya en técnicas de evangelización que recuerdan a los protestantes

Suena un riff de guitarra eléctrica en un escenario presidido por una cruz iluminada y salta un grupo de jóvenes para enchufar al público. “¡Que lo oiga toda España. Que se escuche el nombre de Cristo!”. Algo más de 6.000 personas tocan las palmas al son del estribillo “Alaba a Dios mi corazón”. Empiezan así este lunes tres horas y media de espectáculo religioso en el Movistar Arena que incluyen charlas de influencers católicos, la música de la filial en España de la iglesia protestante australiana Hillsong y una ceremonia con un rezo del Padre Nuestro.

La fe está de moda. O al menos, está más presente en los medios, las redes o en la música de Rosalía y la Oreja de Van Gogh, a pesar de que las cifras pongan en duda ese renacer religioso. Los cristianos viven esta atención con deleite. Uno de los presentadores del evento del Movistar Arena, Juan Manuel Cotelo, arrancó diciendo que no le sorprendía ver a tanta gente: “¿Conoces a alguien con mayor capacidad de convocatoria que Jesucristo? No lo hay no lo ha habido y no lo habrá“. Su compañera en el escenario, Olatz Elola, lo planteó así: “Creer en Dios está trending topic, se está convirtiendo en una tendencia”.

El evento era la idea de un popular párroco de Algete, José María Sánchez Lamadrid (“Don José María”) y del grupo de origen anglicano Alpha, dedicado a cursos de evangelización, y contaba con el apoyo de la Diócesis de Alcalá de Henares. Tenía por nombre Llamados, unidos hacia el 2033 y es parte de una oferta de espectáculos religiosos cada vez más amplia en la capital española. El sábado anterior, el grupo Hakuna llenó Vistalegre y el sábado que viene se celebrará otro evento en ese mismo pabellón en el que participan conocidos influencers religiosos junto a otros líderes de opinión.

Lo de este lunes era un acto de lo más variado, tanto que supuso una alianza de distintas familias del cristianismo. Además de la música de los evangélicos Hillsong hablaron varios cristianos famosos de las redes, entre ellos René Olmo Ponte, alias Rene ZZ, un YouTuber coruñés de 34 años con casi dos millones de seguidores que hablaba de psicología y tatuajes hasta que se convirtió hace cinco años cuando tuvo una epifanía durante un sueño. “Sentí gloria, gracia y bienestar que no podía comprender pero me llenaba”, explicó. “Lo describo como un color. haber visto un color que no existe en este mundo”.

El público no era tan joven como el que se ve en los conciertos de Hakuna. Se parecía más bien al que asiste a la iglesia habitualmente y es que la noticia del evento había circulado por los grupos de WhatsApp de parroquias de todo Madrid. Antes del acto se formaron grandes grupos en los aledaños del pabellón. “Hemos venido 40 personas de la parroquia de Torrejón”, decía Pilar Amores, una mujer con 73 años. La oía con atención el monaguillo de 13 años: “En el instituto no noto mucha religiosidad, pero cuando vengo a encuentros y veo a jóvenes me alegro bastante”.

La idea del evento nació en una parroquia del municipio madrileño de Algete. Esta iglesia se ha hecho conocida por el éxito de público de sus oraciones de cada lunes a principio de mes. No son misas al uso, sino adoraciones, un formato que permite más creatividad. Santi Burgos Un momento de una actuación durante el evento musical religioso LLAMADOS, en el Movistar Arena de Madrid. Santi Burgos Un religioso reza entre varios asistentes. Santi Burgos Guitarras eléctricas, palmas. Cuando alabo tú estás a mi lado. Santi Burgos Salta un grupo de cantantes jóvenes para enchufar al público. “¡Que lo oiga toda España. Que se escuche el nombre de Cristo!” Santi Burgos En el evento se juntan cristianos de diferentes expresiones de la Iglesia de Jesús. Santi Burgos Unos días toca reguetón, otros K-Pop y hoy cristianismo. Así es el menú del Movistar Arena. Santi Burgos Algo más de 6.000 personas llenan el Movistar Arena. Santi Burgos El YouTuber René ZZ, en un momento de su intervanción. Santi Burgos

Por allí también andaba el antiguo sacerdote de Torrejón Don Ángel Román Idígoras, que en marzo fue nombrado obispo de Albacete: “La gente está sedienta de algo más”. Se acercaba la hora del inicio y el grupo se puso en cola. “Vayan pasando despacito”, decía un guarda, y Pilar Amores se despedía: “¡Me voy que el señor nos convoca!”.

El acto duró tres horas y media. Después de una mesa redonda y un par de discursos, llegó el plato fuerte que era una oración de misericordia. No consistió en una misa, sino en una adoración, un tipo de formato que permite más creatividad. El rezo lo lideró el sacerdote de Algete (21.144 habitantes, al noreste de la capital). Don José María es un cura de 48 años que lleva casi dos décadas al frente de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Antes del evento contaba a este diario que últimamente apenas cabe gente en su parroquia en este tipo de liturgia, que celebran el primer lunes de cada mes por las tardes. Son más de 800 personas las que acuden a estos rezos para los que se ha quedado pequeña su iglesia. La gente se tiene que sentar en el suelo. El éxito, dice, se debe a que se escucha a los asistentes sin juzgar a nadie. “Queríamos trasladar la actividad usual de la Iglesia a un pabellón de espectáculos”.

Don José María contaba que el evento se llama Unidos hacia 2033 porque buscan preparar el terreno para el 2.000 aniversario de la muerte de Cristo, como ha pedido el Papa León XIV. “Hay quien dice que será la fecha más importante del siglo”, cuenta el párroco de Algete.

Como pasa en las iglesias evangélicas, en la iglesia de don José María se escuchan testimonios que rozan lo milagroso. “Son curaciones”, explica él. “Por ejemplo gente que se ha recuperado a pesar de la poca esperanza médica”.

En el Movistar Arena, el jinete olímpico de la Selección Española Juan Matute dio gracias a Dios por haber superado un largo período en la UCI tras un accidente. Lourdes Mearín contó con la voz quebrada que las oraciones le han ayudado a superar la bulimia: “Tener una relación con Cristo me ha salvado”. El público les dedicó una ovación.

El altar estaba presidido por una custodia, un objeto dorado con forma de sol. Hubo una procesión del santísimo por los pasillos, un baño de incienso y una pantalla de tamaño jumbo en la que aparecían las letras de las canciones, que coreaban como en un gran karaoke, con las manos en alto: “Hasta la locura te amo señor”. Y luego el público estalló en Vivas a Don José María y a Cristo Rey.

¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es