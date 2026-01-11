Ir al contenido
La Línea 6 de Metro de Madrid (Circular) cerrará a las 23.00 horas de domingo a jueves

El motivo es la instalación de las nuevas puertas de andén automáticas

Pasajeros en la estación Legazpi tras la reapertura de la Línea 6 de Metro de Madrid
EFE
Madrid -
La Línea 6 de Metro (Circular) cerrará a las 23.00 horas de domingo a jueves (en vez de a las 01.30 horas, como es habitual) a partir de hoy, con motivo de las obras de instalación de las nuevas puertas de andén automáticas. Estaba previsto que este cierre adelantado entrara en vigor el pasado miércoles 7, pero ese mismo día Metro de Madrid anunció que se posponía al día 11.

Estas puertas automáticas, que estarán presentes en las 28 estaciones de la línea, se van a implantar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la Circular en el grueso de la jornada. Los viernes y sábados se mantendrá el horario habitual (de 06.00 a 01.30 horas), coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Mientras duren los trabajos, al igual que sucedió durante las obras que mantuvieron la Línea 6 parcialmente cerrada entre mayo y diciembre, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en la franja horaria afectada con autobuses gratuitos, que realizarán el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 1:30 horas.

Los servicios especiales de autobús serán el SC1 (sentido antihorario) y el SC2 (sentido horario). Según detalla el Ayuntamiento de Madrid en una nota, el servicio especial recorrerá de manera circular los trayectos entre Cuatro Caminos y Legazpi y estará dotado con 28 autobuses (14 por sentido).

Así, la SC1 y la SC2 arrancarán a las 23.00 horas desde la cabecera de Cuatro Caminos y distintas paradas intermedias. La última salida de ambos servicios se hará a las 2.10 horas desde la cabecera de Cuatro Caminos, mientras que desde la plaza de Legazpi lo harán a las 2.20 horas.

Las obras para convertir la Línea 6 de Metro, la más usada, en la primera automatizada del suburbano madrileño comenzaron el 31 de mayo. En una primera fase, que concluyó el 5 de septiembre (con una semana de adelanto) estuvo cerrado el arco oeste (Moncloa-Méndez Álvaro).

Las obras en el arco este (Moncloa-Legazpi) terminaron el 20 de diciembre, diez días antes de lo previsto, de modo que la línea ha estado completamente operativa, y en su horario habitual, durante todas las festividades navideñas.

El proyecto de renovación de la Línea 6 cuenta con un presupuesto de 800 millones de euros, destinado a la automatización de la línea, el acondicionamiento de la plataforma, la instalación de puertas de andén, la incorporación de 40 nuevos trenes y la actualización de la señalización y los sistemas de comunicación.

Será ya en 2027, cuando hayan llegado los nuevos trenes, cuando la Línea 6 se convierta en la primera con conducción automática de toda la red de Metro.

