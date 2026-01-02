El Gobierno de Ayuso publica los datos que omitió hace dos meses sobre pacientes externos en cada hospital, que favorecen a Ribera y Quirón

Las cifras, que dan una idea sobre la evolución del negocio de estas dos empresas colaboradoras de la sanidad pública, habían sido suprimidas en el informe anual donde solían aparecer

La Comunidad de Madrid ha publicado en plenas navidades unos datos de atención hospitalaria que dan pistas sobre la evolución del negocio de Quirónsalud y Ribera Salud en la sanidad pública, una actividad sobre la que hay continuas quejas de oscurantismo. Las cifras se refieren al número de pacientes externos atendidos en 2024 por los hospitales de la red pública, entre ellos los cinco que dependen de estas dos empresas privadas, y habían sido omitidas hace dos meses en el informe general de actividad sanitaria que publica cada año la Consejería de Sanidad. En ese documento solía figurar una tabla que mostraba a Quirón y Ribera como los claros ganadores de la competición por esos pacientes, que muchas veces dan la espalda a hospitales 100% públicos con listas de espera abultadas, y suponen para estas empresas un ingreso de dinero público extra.

Las cifras publicadas en estas festividades, que han sido adelantadas en la red X por el activista Óscar Hernández, contienen pocas sorpresas: en 2024 continuó la migración a estos centros de madrileños que huyen del hospital que les corresponde por cercanía. En conjunto, los cinco hospitales recibieron 247.295 pacientes externos, un aumento del 9% respecto a los 226.938 del año anterior. Un detalle interesante es que el Hospital de Torrejón mantuvo un número creciente de pacientes que quizás se detenga en 2025. Esto es así porque los datos conocidos ahora son previos al escandaloso audio del CEO de Ribera revelado por EL PAÍS en el que pedía “desandar” el camino con medidas que incluían el rechazo de ciertos pacientes externos que no les resultaban lucrativos. Así, el único de estos cinco hospitales que depende de esa compañía, el de Torrejón, atendió a 29.808 pacientes de fuera de su área, un crecimiento del 22% frente a los 24.337 del año anterior.

El sistema madrileño tiene la peculiaridad de que combina la presencia dentro de la red pública de estos hospitales dependientes de empresas privadas con la libre elección por parte de los pacientes. La Comunidad abona a estas dos empresas un plus por los pacientes externos (los que no pertenecen al entorno del hospital). Los expertos críticos y la oposición de izquierdas consideran que esto ha favorecido una doble velocidad dañina para los hospitales públicos puros, que no tienen ese incentivo económico.

Una queja añadida es que el sistema es hermético y caro. Precisamente, la Cadena SER reveló estas navidades que en el último consejo de Gobierno del año, el 23 de diciembre, se aprobaron casi 500 millones de euros extra para estas dos empresas sobre los que el portavoz, Miguel Ángel García, no había dicho ni una sola palabra en la rueda de prensa posterior a ese acuerdo. Los pagos corresponden a “la liquidación del ejercicio 2024″, a la actividad de “libre elección” (pacientes externos) y al reequilibrio de los contratos (una subida de las compensaciones a estas empresas).

En cuanto a los datos omitidos, muestran que la tendencia sigue. El Hospital Fundación Jiménez Díaz (Quirón) es el líder absoluto de esta competición desatada por la libre elección: recibió a 97.587 pacientes externos en 2024, un aumento del 16% frente a los 84.082 del año previo. El único que desciende es el Rey Juan Carlos de Móstoles, también de esa compañía, que bajó a 61.718, un 5% menos respecto a los 64.820 anteriores. Sí suben las cifras en los otros dos hospitales de Quirón: Villalba asciende a 34.432, un 3% más, y Valdemoro crece a 23.750, un 17% más.

Mientras, continúa la sangría en los hospitales públicos. Por ejemplo, La Paz perdió a 49.518 pacientes de su zona, 1,3% más que el año anterior; o el Ramón y Cajal, que vio salir a 33.128 pacientes de su área, 4,2% más.

Los datos de pacientes que ejercen la libre elección han aparecido estas navidades en las memorias de 2024 de cada hospital madrileño. Desde 2013 habían figurado como una tabla completa en la memoria anual del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Cuando la Comunidad publicó este documento sin el ranking, a finales de octubre, un portavoz de la Consejería de Sanidad explicó de forma críptica que la omisión se debía a motivos técnicos y dijo que los nuevos datos estarían listos “cuando se tengan los indicadores necesarios cerrados”.

¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es