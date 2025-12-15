Ir al contenido
Rescatados los 14 tripulantes gallegos de un pesquero encallado en Irlanda

Prosigue desde el domingo la búsqueda de tres marineros indonesios en la desembocadura del Miño

Un helicóptero de la Guardia Costera de Irlanda ha rescatado este domingo a los 14 tripulantes del pesquero Fastnet.Foto: NEWSFLARE (REUTERS) | Vídeo: EPV
Santiago -
El volantero Fastnet, de tripulación y capital gallegos, apenas llegó a echarse a la mar este domingo por la mañana en la bahía de Dingle (condado de Kerry) cuando un fallo mecánico hizo que el pesquero quedase a la deriva y acabase encallando contra las rocas, atrapado en el acantilado de Bínn Bán, cerca de la bocana del puerto. Los 14 miembros de la tripulación fueron rescatados y trasladados en helicóptero por la Guardia Costera Irlandesa (Irish Coast Guard, con centro de control de rescates en la isla de Valentia) y se encuentran en buen estado.

El FV Fastnet, de la armadora coruñesa Galpêche, con sede en San Juan de Luz y matrícula francesa, mide 33 metros de eslora y prosigue embarrancado, en medio del fuerte temporal que azota la costa. Los trabajos para intentar sacar el buque de las rocas en las que embarrancó prosiguen, ante el temor de que las condiciones meteorológicas se recrudezcan todavía más y el casco pueda romperse.

El volantero acababa de descargar en el puerto de Dingle y poco después de salir del muelle detectó pérdida de potencia en el sistema de propulsión, tal y como informaba el rotativo Irish Times. Solicitó ayuda por radio y el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Valentia, con la participación de varias unidades de los servicios de emergencia, emprendió el rescate. Gracias a los medios aéreos, los marineros fueron puestos a salvo, pero aunque los medios de rescate por mar partieron de sus bases a las 11.30 de la mañana, este domingo no fue posible mover el pesquero, según indicó el centro de coordinación, a la tormenta y la combinación de mar gruesa y aguas poco profundas.

Por otra parte, los servicios de emergencia han retomado a primera hora de este lunes la búsqueda de los tres tripulantes de nacionalidad indonesia del pesquero portugués Vila de Caminha, que naufragó el domingo en la desembocadura del río Miño, frontera entre Galicia y Portugal. El operativo, coordinado por el país vecino, se inició pasadas las 13.30 horas, cuando la Comandancia Naval del Miño recibió el aviso de la localización de una embarcación volcada en la desembocadura del río, en las proximidades de la Illa da Ínsua.

Durante la pasada jornada, los servicios de emergencias localizaron a dos tripulantes, uno portugués y otro indonesio, mientras continúa la búsqueda de los otros tres marineros. Para el operativo, Salvamento movilizó a la Salvamar Mirach, un avión Sasemar 101 y un helicóptero Koala. Además, el helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia, colabora en la búsqueda.

