La gestora del PSOE de Extremadura descarta ofrecer su abstención a María Guardiola

El PSOE extremeño inicia una nueva etapa provisional tras los resultados electorales del pasado domingo, cuando los socialistas perdieron 10 escaños respecto a las anteriores autonómicas de 2023 —de 28 a 18— y más de 100.000 votos. Miguel Ángel Gallardo dimitió como secretario general del PSOE de Extremadura un día después de los comicios, aunque anunció que no renunciaría al escaño. A Gallardo le sucede ahora una gestora dirigida por el actual delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que pide calma interna, reflexión política y la posterior convocatoria de un congreso extraordinario regional para elegir democráticamente una nueva dirección. Sobre la gobernabilidad de Extremadura, Quintana ha descartado ofrecer a María Guardiola la abstención del PSOE y ha indicado que su partido es la alternativa al PP, no un socio de Gobierno.

José Luis Quintana ha indicado este viernes durante una rueda de prensa que si la candidata del Partido Popular, María Guardiola, inicia una ronda de contactos y llama al PSOE, acudirán a la reunión: “Somos un partido responsable y siempre vamos a acudir”, ha afirmado. No obstante, ha dejado claro que el PSOE es la alternativa al PP y no un socio de Gobierno. Sobre una posible abstención del PSOE para facilitar un Gobierno del PP sin el apoyo de Vox, Quintana ha dicho que ese escenario supondría “el absoluto fracaso” de Guardiola, y ha descartado que los socialistas vayan a ofrecer esa opción: “No se lo vamos a ofrecer. Tiene que ser ella quien tome la iniciativa y diga con quién quiere gobernar”, ha apuntado remarcando que los modelos políticos de ambos partidos son “radicalmente distintos”, especialmente en cuestiones como la privatización de servicios o la política fiscal.

Desde este momento, la gestora debe tomar decisiones importantes que vendrán en las próximas semanas, como la configuración del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, la elección de su portavoz o la representación en la Mesa del Parlamento. “Tenemos la competencia para ello y las vamos a ejercer”, explicaba, diferenciando estas decisiones inmediatas de aquellas que deberían corresponder a la futura Ejecutiva regional.

Quintana se ha mostrado alineado con las valoraciones de dirigentes nacionales como la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a los resultados de las elecciones extremeñas, quien en una entrevista con la Cadena SER ha señalado que, sin duda, los del pasado domingo han sido “muy malos resultados” para el PSOE, que “se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación” del candidato socialista a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo. “Yo creo que eso le honra porque cree que puede haber otras personas que capitalicen mejor este proyecto o que seduzcan mejor, al conjunto de la ciudadanía”, ha señalado Montero, quien ha indicado que el PSOE “toma nota” de lo ocurrido y se harán “estudios para ver exactamente cómo se ha comportado el electorado”.

El papel de la gestora

“La nueva dirección provisional asumirá tareas básicas como la organización interna, la coordinación política y la representación institucional y administrativa del partido, pero no tomará decisiones estratégicas de largo recorrido”, ha asegurado Quintana, que ha situado como prioridad dar estabilidad al partido y prepararlo para el congreso oportuno que, en su opinión, debería celebrarse como máximo en el mes de mayo, aunque no ha puesto una fecha concreta debido a las incertidumbres del escenario político regional, todavía sin Asamblea de Extremadura constituida, ni Gobierno formado.

Sobre los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre, Quintana ha reconocido que el PSOE de Extremadura ha perdido “miles de votos” y que el partido necesita un “reset”. Ha atribuido buena parte de ese retroceso a la abstención, que, considera, ha perjudicado especialmente a los socialistas, aunque también al Partido Popular, que ha perdido apoyos: “En tiempos de cambio, la calma es imprescindible. La tranquilidad es una obligación”, ha defendido. Quintana ha animado a una reflexión interna alejada de los focos mediáticos y de los enfrentamientos públicos, ya que ha vuelto a quedar patente la división entre las provincias de Cáceres y de Badajoz, con críticas a lo ocurrido el pasado domingo por parte de dirigentes importantes de la federación cacereña, como el secretario provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, o el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

En cuanto al proceso se va a abrir en los próximos meses para elegir a un nuevo secretario o secretaria regional, el presidente de la gestora considera que ese proceso de análisis debe hacerse con serenidad y respeto: “La reflexión no se hace ni a gritos ni en titulares, se hace con trabajo”, ha detallado antes de señalar que el objetivo final es volver a presentar a la ciudadanía un proyecto “reconocible, creíble, útil y coherente” para Extremadura.

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura